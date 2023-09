The Walking Dead: Daryl Dixon è troppo simile a The Last of Us?

Subito dopo il debutto di The Walking Dead: Daryl Dixon, alcuni fan hanno cominciato a notare delle somiglianze impressionanti con quella che è stata una delle serie più acclamate di quest'anno, ovvero l'adattamento di The Last of Us realizzato dalla HBO. L'ultimo episodio andato in onda ieri su AMC ha quindi rafforzato ancora questo paragone.

In The Walking Dead: Daryl Dixon, il burbero sopravvissuto solitario Daryl (Norman Reedus) ha il compito di scortare il dodicenne Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) attraverso la Francia post-apocalittica per portare il salvatore dell'umanità al sicuro in una base di combattenti per la libertà al nord.

In The Last of Us della HBO, il burbero sopravvissuto solitario Joel (Pedro Pascal) ha il compito di scortare la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) attraverso l'America post-apocalittica per portare la salvatrice dell'umanità al sicuro in una base di combattenti per la libertà a ovest.

Questi due giovani sono considerati speciali: Laurent è destinato a essere "il nuovo messia che guiderà la rinascita dell'umanità" nell'apocalisse zombie, mentre l'immunità di Ellie contro gli Infetti potrebbe curare la piaga del cordyceps e porre fine all'apocalisse fungina. Svelato intanto il punteggio Rotten Tomatoes di Daryl Dixon.

L'episodio "Look for the Light" di The Last of Us ha rivelato che Anna (Ashley Johnson), la madre di Ellie, è stata morsa e infettata durante il parto, spiegando così l'immunità unica di Ellie al cordyceps. L'episodio "Alouette" di Daryl Dixon ha mostrato le circostanze altrettanto uniche della nascita "miracolosa" di Laurent: la madre Lily (Faustine Kozie), morsa da uno zombie, ha ceduto all'infezione causata dal morso di un walker e si è rianimata durante il parto. Tuttavia, nonostante sia nato da una madre zombie, non si ritiene che Laurent sia immune ai morsi.

Al contrario, la rete di credenti che appartengono alla religiosa Union Del'Espoir (Unione della Speranza) vede Laurent come "una risposta alla profezia" predetta dal loro leader, il monaco buddista Lama Rinpoche, che sostiene che il ragazzo sia destinato a liberare l'umanità dagli "affamati".

"Sarebbe un finale fantastico se non avessero usato prima questa trama in The Last of Us", ha twittato un fan a proposito di "Alouette". Un altro ha scritto: "Quindi questo è solo The Last of Us, ma con Daryl e in Francia". Altri fan hanno sottolineato le somiglianze tra le due serie.

"Ricordo di aver guardato il primo episodio di The Last of Us e di aver pensato: "Ummm... ragazzi?"". ha dichiarato l'autore Greg Nicotero a EW. "Eravamo già in piena produzione quando è uscito The Last Of Us.... Mi è piaciuto moltissimo". Nicotero ha aggiunto che Daryl Dixon è "davvero una continuazione della storia di Daryl" dopo The Walking Dead, che si è concluso dopo 11 stagioni nel 2022.