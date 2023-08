The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin-off introdurrà nuovi zombie: 'Cambiano le regole'

Dopo la pubblicazione del trailer ufficiale di The Walking Dead: Daryl Dixon, nuovo spin-off del franchise di The Walking Dead con protagonista Norman Reedus, per la serie tv AMC sono emerse in queste ore nuove informazioni grazie al produttore Greg Nicotero.

Lo spin-off, che sposterà l'azione apocalittica in Francia, secondo il leggendario make-up artist e produttore esecutivo del franchise Greg Nicotero introdurrà un nuovo ceppo di zombi destinato a "cambiare tutte le regole" del gioco: "Questi nuovi zombi sono mutati al punto che se ti toccano o ti mordono o il loro sangue ti cade addosso, allora rimarrai bruciato in modo significativo", ha dichiarato a TV Insider, prima di aggiungere: "Dixon ci riporta all'inizio di ciò che era The Walking Dead, recupera il DNA originale delle prime puntate della serie, che era quello della storia di un uomo con una missione."

Da quando il franchise di The Walking Dead è iniziato nel 2010 i fan hanno incontrato morti viventi radioattivi in Fear the Walking Dead, mentre il concetto di zombi "varianti" più intelligenti e veloci è stato affrontato nella scena post-credit di The Walking Dead: World Beyond. Proprio grazie al precedente spin-off della saga, gli spettatori sanno che nel mondo di The Walking Dead il virus ha avuto origine in Francia, quindi ha senso che il paese possa ospitare nuovi tipi di non morti...per la sfortuna di Daryl Dixon.

The Walking Dead: Daryl Dixon esordirà su AMC e AMC+ il 10 settembre. Per altri contenuti, scoprite tutti gli spin-off di The Walking Dead in arrivo prossimamente.