The Walking Dead: Daryl Dixon, svelati data d'uscita e immagini ufficiali dello spin-off

Dopo il trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon, AMC Networks ha non soltanto fissato il 10 settembre 2023 alle 21:00 come data per la premiere dell'attesissimo spin-off, ma anche rivelato immagini inedite.

Le fotografie in questione mostrano principalmente scenari di guerra, a cui si aggiungono luoghi naturali e (soprattutto) il convento ampiamente mostrato nel trailer ufficiale; inoltre, ci vengono offerti i primi piani di due personaggi – uno femminile e uno maschile – che avranno un ruolo preminente nello show.

Creato da David Zabel per AMC, The Walking Dead: Daryl Dixon è il quinto spin-off del celebre franchise horror e vede Norman Reedus di nuovo nei panni del personaggio, insieme ad attori del calibro di Clémence Poésy (Isabelle), Adam Nagaitis (Quinn), Anne Charrier (Genet), Erik Ebouaney (Fallou). In totale, sarà composto da sei episodi.

Stando alla sinossi, Daryl arriva in Francia, ma non riesce a ricordare come ci sia finito e il perché. Durante il suo lungo viaggio attraverso una nazione che, per quanto alla deriva, cerca di resistere a tutti i costi, l'uomo fa di tutto per tornare a casa. Ma non mancheranno gli ostacoli, che allontaneranno sempre più Daryl dal suo obiettivo... È proprio il trailer pubblicato in data 10 luglio 2023 a suggerirci la centralità della religione negli eventi narrati, al punto che alcune suore, interamente vestite di bianco, finiranno col legare Daryl e marchiarlo a fuoco.

Riuscirà la serie a essere all'altezza delle aspettative? Stando a una sua dichiarazione, inizialmente Norman Reedus non voleva realizzare lo spin-off di The Walking Dead.