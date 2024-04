The Walking Dead: Daryl Dixon, primo teaser per la seconda stagione dello spin-off!

Sul canale YouTube di The Walking Dead è stato diffuso il teaser della nuova stagione di Daryl Dixon, spin off che si prepara a tornare per raccontare ancora le vicende europee del personaggio interpretato da Norman Reedus. Nella clip, viene anticipata l’importanza che avrà nel corso degli episodi la figura della Carol Peletier di Melissa McBride.

Dopo aver riportato le parole di Norman Reedus sulla data d’uscita della seconda stagione di Daryl Dixon, torniamo ad occuparci dello show ambientato nell’universo di The Walking Dead per condividere il primo teaser trailer del nuovo capitolo.

Secondo la sinossi, la nuova stagione riprende da dove è terminata quella precedente, con entrambi i protagonisti che affrontano i propri vecchi demoni con Carol che lotta per ritrovare il suo amico e Daryl che affronta la sua decisione di rimanere in Francia, causando tensioni all’interno del Nido.

Nel video anticipazione viene rimarcata l’incredibile combattività e decisione di Carol, pronta ad imbracciare armi e ad affrontare schiere di nemici, nel superare qualunque ostacolo che si metta tra lei e la sua ricerca.

La prima stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon è ancora inedita in Italia con i nuovi episodi che dovrebbero debuttare negli Stati Uniti già a partire dall’estate 2024.

