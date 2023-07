The Walking Dead: Daryl Dixon, il nuovo teaser trailer e il poster ufficiale

Durante l'ultimo episodio di The Walking Dead: Dead City, è stato mandato in onda su AMC un nuovissimo teaser trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin-off con Norman Reedus protagonista della storia che lo vedrà catapultato in Francia. Dixon dovrà scoprire come è arrivato nel vecchio continente e come fare per tornare a casa propria.

Dopo i vari teaser di Daryl Dixon, questo nuovo filmato più lungo mostra Daryl che si fa strada attraverso la campagna francese e i villaggi reclamati dalla vita e dalla morte. "Il mio nome è Daryl Dixon. Vengo da un posto chiamato Commonwealth. È in America", dice Daryl in un walkie talkie, vagando per le strade di una Marsiglia post-apocalittica, in Francia. "Sono uscito in cerca di qualcosa e ho trovato solo guai. Se non dovessi tornare indietro, voglio che sappiano che ci ho provato. Diavolo, ci sto ancora provando".

La sinossi ufficiale recita: "Daryl approda in Francia e fa fatica a ricostruire come è arrivato lì e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia distrutta ma resistente, mentre spera di trovare un modo per tornare a casa. Mentre compie il viaggio, però, i legami che crea lungo la strada complicano il suo piano finale".

"Questo è probabilmente lo show più simile a uno standalone che si possa mai avere", ha dichiarato a EW il regista-produttore Greg Nicotero, veterano del franchise. "L'obiettivo non è solo quello di vedere Daryl in luoghi esotici e nuovi, ma di esplorare un mondo completamente diverso".

Nicotero ha precedentemente dichiarato a ComicBook che lo show che trasporta il personaggio di Reedus oltreoceano "abbraccia uno scenario del tipo Stranger In a Strange Land, in cui esploriamo l'Europa post-apocalittica attraverso gli occhi di Daryl Dixon", riferendosi al romanzo di Robert A. Heinlein del 1961 che racconta di un umano cresciuto su Marte che lotta per comprendere le usanze di un mondo alieno: La Terra.

"Devo dire che ci siamo divertiti molto. È davvero qualcosa di diverso", ha dichiarato Nicotero a ComicBook. "E io stesso sono rimasto un po' sorpreso, stando sul set e dicendo: 'Ho lavorato a The Walking Dead per 12 anni ed eccoci qui'. Ma sembra fresco e nuovo. E David Zabel, il nostro showrunner, è stato una gioia assoluta collaborare con lui. È stato davvero divertente".

The Walking Dead: Daryl Dixon debutterà il prossimo autunno su AMC. Di seguito il nuovo poster ufficiale.