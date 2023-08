The Walking Dead: Daryl Dixon, nuovo trailer per il sequel con Norman Reedus

Dopo il trailer ufficiale di The Walking Dead: Daryl Dixon, il canale YouTube della serie pubblica una seconda clip sull'attesissimo spin-off. "L'epico viaggio di Daryl è lastricato di redenzione e... morti" figura nella descrizione. Cosa aspettarci dal prossimo capitolo della saga?

Il nuovo trailer inizia con la frase "un mucchio di decisioni sbagliate" già ascoltata in precedenza, dopodiché mostra un gran numero di scenari apocalittici, oltre a rituali religiosi e un ulteriore sguardo sulla malridotta Torre Eiffel. A un'analisi più attenta, il collegamento tra gli zombi e il tema principale dello show appare sempre più chiaro.

Ambientato in Francia, lo spin-off sarà incentrato su un'unica storia. "È molto diverso dal franchise principale" ha affermato Norman Reedus, interprete del protagonista. "In un certo senso, estromette tutta la follia, si trasforma in una storia per adulti... o qualcosa del genere. Ci sono molte imprese da portare a termine, ma risulta poetico, estremamente affascinante. Non è affatto una ripetizione dello show". Le sporadiche informazioni trapelate finora dai trailer sembrano già confermare le sue parole.

Di certo, a contribuire a un cambiamento simile è la mutata ambientazione degli eventi. "L'atmosfera francese è diversa da quella americana" ha aggiunto l'attore. "Il tono, il modo in cui le persone lavorano... Tutto sembra diverso. Si tratta di una visione davvero singolare. Con The Walking Dead, infatti, ci saranno quindici telecamere e quindici angolazioni su di me mentre cammino attraverso la strada. Ma sto semplificando, ovviamente".

Lo show debutterà il 10 settembre 2023. Nell'attesa, non perdetevi Melissa McBride sul set di The Walking Dead: Daryl Dixon.