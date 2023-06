The Walking Dead: Daryl Dixon, ecco il primo trailer dello spin-off con Norman Reedus

AMC, nel giorno della messa in onda della premiere di Dead City, ha diffuso in streaming il primo teaser trailer ufficiale di The Walking Dead: Daryl Dixon, il secondo spin-off dopo la conclusione della serie principale stavolta incentrato interamente sul personaggio interpretato da sempre da Norman Reedus. Ecco come ritroviamo il personaggio.

Il breve teaser trailer, che dura 20 secondi esatti, mostra Daryl disperso in mare aperto: da qualche parte nell'oceano al largo delle coste di una Francia post-apocalittica. Il teaser inoltre conferma che il sottotitolo dello spin-off sarà proprio Daryl Dixon e non Raise the Dead, come era stato vociferato in precedenza. Il breve filmato mostra il Daryl di Reedus in cima a una scialuppa di salvataggio rovesciata, sollevando più domande che risposte su come Daryl sia finito in Francia.

In The Walking Dead: Daryl Dixon, "Daryl si ritrova catapultato in Francia e qui dovrà lottare per capire come sia arrivato lì e perché", si legge nella sinossi ufficiale. "La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia distrutta ma in piena resistenza, mentre il protagonista spera di trovare un modo per tornare a casa. Mentre compie il viaggio, però, i legami che creerà lungo la strada complicheranno l'attuazione del suo piano finale".

"Non voglio rivelare troppo. Penso solo che abbracci una sorta di scenario alla Straniero in terra straniera, in cui esploriamo l'Europa post-apocalittica attraverso gli occhi di Daryl Dixon", aveva dichiarato in precedenza il regista e produttore esecutivo Greg Nicotero a proposito dello spin-off su Daryl Dixon. "Devo dire che ci siamo divertiti molto. È davvero una creatura diversa. E io stesso sono rimasto un po' sorpreso, trovandomi sul set e dicendo: 'Sono stato in The Walking Dead per 12 anni ed eccoci ancora qui'. Ma è una sensazione fresca e nuova".

Infine, il teaser ha confermato anche il periodo in cui lo spin-off andrà in onda, ovvero il prossimo autunno. Su queste pagine potete consultare tutte le date d'uscita degli spin-off di The Walking Dead.