The Walking Dead: Daryl Dixon è la versione zombie di Mad Max

La serie spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon ha ripreso la produzione nonostante gli scioperi di sceneggiatori e attori siano ancora in corso. A proposito della serie, il produttore esecutivo si è lanciato in un paragone un po’ azzardato tra lo spin-off di The Walking dead e Mad Max.

Il produttore esecutivo Greg Nicotero ha dichiarato: “Quando all'inizio parlavo con David Zabel (lo sceneggiatore) dello show, continuavo a riferirmi a una serie molto simile a Il guerriero della strada, in cui ci si imbatte in Mad Max nel deserto e lui entra in contatto con questo gruppo di persone. Ho detto: "Sembra la nostra versione di Mad Max””

Ma invece che nell'entroterra, lo show ha portato Daryl Dixon in una Francia post-apocalittica. la serie è effettivamente girata a Parigi.

"Siamo tutti grati che sia ambientata lì. Non riesco a immaginare di aver girato altrove. È una serie on the road, Daryl si presenta a Marsiglia e poi fa il suo viaggio attraverso la Francia post-apocalittica". Ha detto Nicotero.

The Walking Dead: Daryl Dixon è il quinto spin-off della saga, Il cast della serie vedrà Clémence Poésy e Adam Nagaitis, insieme ovviamente a Norman Reedus nei panni di Daryl. L’uscita è prevista per il 10 settembre 2023 per un totale di sei episodi. Nel luglio 2023, prima dell'uscita della prima stagione, è stato annunciato il rinnovo della serie per una seconda stagione.

Il nuovo trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon mostra alcuni momenti del viaggio del protagonista. E voi cosa ne pensate di questa serie spin-off? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.