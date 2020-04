The Walking Dead: Daryl non sarà mai amico di Negan secondo Angela Kang

L'amicizia tra Daryl e Negan sarà mai possibile? Gli ex acerrimi nemici in The Walking Dead furono costretti a collaborare quando Daryl venne catturato dai Whisperer nell'episodio 14 della stagione 10, dal titolo Look at the Flowers. In quell'episodio Daryl scopre che è stata Carol a liberare Negan dal carcere mentre cospirava per uccidere Alpha.

"Negan vuole ancora essere redento, vuole far parte della comunità. Ha fatto tutto questo per poter avere la redenzione" ha spiegato Angela Kang, showrunner della serie.

Nonostante avesse la possibilità di vendicarsi su Daryl, Negan rifiutò d'infierire. Tuttavia Kang non crede alla possibile amicizia tra i due:"Non credo che Daryl sarà mai davvero in grado di guardare Negan e dire pienamente 'è forte'. Ma rimane un momento in cui Daryl può dire 'Ha fatto la cosa giusta'" spiega Denise Huth, produttrice dello show.



"Penso che ci sia un po' di disgelo ma non credo che gli voglia davvero bene. Non penso che si fidi totalmente di lui" afferma Angela Kang.

"Era consapevole del fatto che Negan si stesse forse divertendo un po' troppo, Negan è complicato e ha ucciso diverse persone che contavano molto per Daryl. Per lui la perdita di Glenn e Abraham è stata enorme. E non penso che ci sia qualcosa che si sia realmente lasciato alle spalle".

Nel frattempo è stata rivelata una parte della lettera scritta da Carol a Maggie e qualcuno potrebbe non sopravvivere al finale della decima stagione di The Walking Dead, posticipato a causa dell'emergenza globale legata al Coronavirus.