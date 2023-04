The Walking Dead: ecco tutte le date d'uscita degli spin-off, da Dead City a Daryl Dixon

A pochi mesi dalla conclusione definitiva di The Walking Dead, siamo di nuovo pronti a rituffarci in questo immenso universo narrativo grazie all'arrivo dei nuovi spin-off che seguiranno da vicino il continuo delle vicende di personaggi specifici della serie madre. Tra questi l'ultima stagione di Fear the Walking Dead e il debutto di Dead City.

Partiamo da Fear the Walking Dead, la cui ottava e ultima stagione, come noto, sarà divisa in due tronconi da sei episodi ciascuno. La prima parte farà il suo debutto l'11 maggio su AMC+ e il 14 maggio su AMC. La seconda parte di stagione andrà in onda entro il 2023 (presumibilmente tra l'estate e l'autunno).

Sinossi: L'ottava stagione di Fear inizia dopo la conclusione della stagione 7, quando le speranze di Morgan (Lennie James) e Madison (Kim Dickens) di salvare Mo da PADRE non sono andate come previsto. Ora Morgan, Madison e gli altri che hanno portato sull'isola vivono sotto il cinico dominio di PADRE. Con i nostri personaggi demoralizzati e scoraggiati, il compito di riaccendere la fiducia in un mondo migliore spetta alla persona che Morgan e Madison avevano deciso di salvare: Mo, la figlia di Morgan.

La prima stagione di sei episodi di The Walking Dead: Dead City debutterà domenica 18 giugno su AMC e AMC+ subito dopo il finale di metà stagione di Fear the Walking Dead. Recuperate il trailer ufficiale di Dead City.

Sinossi: Dead City segue Maggie e Negan in viaggio in una Manhattan post-apocalittica da tempo isolata dalla terraferma. La città in rovina è piena di walkers e di abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo fatto di anarchia, pericolo, bellezza e terrore.

AMC ha poi confermato una finestra d'uscita alla fine del 2023 per la prima stagione di sei episodi di The Walking Dead: Daryl Dixon. La data esatta della première deve ancora essere annunciata, ma le precedenti stagioni di The Walking Dead e Fear the Walking Dead hanno solitamente debuttato a fine estate, ad agosto, o a inizio autunno, ovvero a ottobre.

Sinossi: Daryl approda in Francia e deve capire come sia arrivato lì e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia distrutta ma che ancora resiste, nella speranza di trovare un modo per tornare a casa. Durante il viaggio, però, i legami che crea lungo la strada complicano il raggiungimento del suo obiettivo.

Originariamente previsto per il 2023, AMC ha posticipato l'esordio di The Walking Dead: Rick & Michonne al 2024. La data della première della serie, composta da sei episodi, deve ancora essere annunciata.

Sinossi: Questa serie presenta un'epica storia d'amore di due personaggi cambiati da un mondo capovolto. Tenuti separati dalla distanza e da un potere inarrestabile. Dai fantasmi di quello che erano. Rick e Michonne vengono catapultati in un altro mondo, poggiato su una guerra contro i walkers... E, in ultima analisi, una guerra contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi e a capire chi erano in un luogo e in una situazione mai visti prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l'altro, sono davvero vivi? Oppure scopriranno di essere anche loro dei morti viventi?