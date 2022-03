The Walking Dead: David Morrissey rimase davvero 'sconvolto' dall'uccisione di Hershel

David Morrissey ha ricordato la sua reazione a dir poco sconvolta quando il temibile Governatore ha dimostrato di essere "andato troppo oltre" uccidendo così Hershel Greene (Scott Wilson) con una spada nell'ottavo episodio della quarta stagione di The Walking Dead. L'attore ne ha parlato nel corso della sua partecipazione al Fandemic Tour Atlanta.

Per chi non lo ricordasse, fuori dai cancelli della prigione dove Rick Grimes (Andrew Lincoln) si era rintanato con i suoi figli e il loro gruppo di sopravvissuti, Rick ha guardato con orrore mentre il cattivo con un occhio solo di Woodbury minacciava Hershel e Michonne (Danai Gurira) che teneva in ostaggio. Il finale del mid-season della quarta stagione si concluse con il Governatore che brandisce la katana di Michonne e decapita Hershel, ponendo fine alla permanenza di Wilson come series regular in The Walking Dead.

"Siamo tutti molto sconvolti [quando veniamo uccisi]. La cosa che mi ha davvero sconvolto è stata uccidere Hershel", ha detto l'interprete del Governatore durante il panel al Fandemic Tour di Atlanta. Morrissey ha poi ricordato il collega Wilson, morto di leucemia a 76 anni nell'ottobre 2018, come "uno dei più grandi uomini con cui abbia mai lavorato o che abbia conosciuto".

"Amava essere nello show, e anche io", ha detto Morrissey prima di ricordare il momento in cui venne a conoscenza del fatto che sarebbe stato lui ad uccidere l'idolo dai fan Hershel in "Too Far Gone".

"Quando leggevi [il copione], lo giravi al contrario per assicurarti di essere ancora vivo [ride]. Mentre la stagione va avanti pensi, 'Qualcuno se ne andrà'. Sono arrivato alla roulotte, ho guardato [il copione] e poi ho visto che avevo ucciso Scott. Non potevo crederci", ha detto. "Ero come, 'Oh no, non sarò mai più in grado di camminare per strada. Questo mi ucciderà" [ride]. Quindi è stata davvero dura".

Mentre potete controllare quanti personaggi sono morti in The Walking Dead nel corso delle sue 11 stagioni, vi riportiamo la causa della morte di Moses J. Moseley, che si è tolto la vita un mese fa circa.