The Walking Dead: Dead City, grande aggiunta al cast della stagione 2

Arrivano importanti novità che riguardano la seconda stagione di The Walking Dead: Dead City e, in particolare, a proposito di una nuova aggiunta al gruppo di attori nella figura di Kim Coates, celebre per il proprio ruolo in Sons of Anarchy e che sarà chiamato ad arricchire il cast dello spin off al fianco di Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan.

Dopo aver riportato le parole di Jeffrey Dean Morgan su The Walking Dead: Dead City, torniamo ad occuparci della serie AMC per condividere la notizia dell’arrivo nella show dell’attore canadese già interprete di opere quali Prison Break, Waterworld e L’Ultimo Boy Scout.

Coates interpreterà Bruegel il leader, intelligente e manipolatore, di una delle più feroci gang rappresentate nella narrazione.

Ricordiamo che lo spin off della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman segue le vicende di Maggie e Negan mentre viaggiano in una Manhattan post-apocalittica, da tempo isolata dalla terraferma. La città in rovina è piena di morti viventi e di abitanti che hanno fatto di New York il loro mondo pieno di anarchia, pericolo e terrore.

Eli Jorne è lo showrunner e produttore esecutivo dell’opera, supervisionata da Scott M. Gimple, alla guida dell’universo di The Walking Dead, mentre Cohan e Morgan sono accreditati anche come produttori esecutivi.

In attesa di poter vedere la prima stagione della serie anche in Italia, vi lasciamo alla notizia del successo dell’anteprima di The Walking Dead: Dead City.

