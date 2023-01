The Walking Dead: Dead City avrà dei crossover con gli altri spin-off della saga horror?

La pratica dei crossover tra le diverse serie ambientate nello stesso universo narrativo è ormai consolidata a Hollywood. L'abbiamo vista accadere ad esempio tra le serie dell'Arrowverse e la stessa cosa potrebbe ripetersi tra gli spin-off in arrivo ambientati nell'universo di The Walking Dead. A cominciare dall'atteso The Walking Dead: Dead City.

Ambientata anni dopo il finale di serie di The Walking Dead, la nuova serie dello showrunner Eli Jorné riprende la storia di Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) e li vedrà mettersi in viaggio per una Manhattan post-apocalittica da tempo isolata dalla terraferma. Non siamo temporalmente molto distanti dall'ultimo avvistamento di Rick Grimes (Andrew Lincoln) - sulla sponda del New Jersey del fiume Delaware - dopo il suo fallito tentativo di fuga dalla Repubblica Civica di Philadelphia.

"Penso che la porta sia aperta perché siamo tutti sulla stessa linea temporale", ha detto Morgan a E! News a proposito di un potenziale crossover con altri spin-off di The Walking Dead. "Esistono nello stesso momento. Quindi penso che ci sia l'opportunità di portare un personaggio di questo show, un personaggio di quello show e fare qualcos'altro che possa continuare".

Tra questi c'è anche Fear the Walking Dead, che subirà un salto temporale di sette anni per portare la sua ottava e ultima stagione al passo con il resto dell'universo di The Walking Dead: nel 2023, ovvero 13 anni dopo lo scoppio della pandemia.

Cohan ha aggiunto che "c'è la speranza di vedere un crossover" con gli altri show. Oltre a Dead City, AMC Networks ha programmato The Walking Dead: Daryl Dixon, che vede Daryl (Norman Reedus) bloccato all'estero in Francia, e The Walking Dead: Rick & Michonne, che riunirà i due personaggi del titolo (Andrew Lincoln e Danai Gurira) in un ambiente inedito dell'universo di The Walking Dead.

Morgan ha anche detto che "tutti sono molto eccitati per i rispettivi spin-off e per quello che potrebbe arrivare in seguito" dopo le prime stagioni degli spin-off di The Walking Dead che saranno composte da soli sei episodi. Se alcuni volti noti dovessero tornare in Dead City, non si tratterebbe di qualcosa di inesplorato per il franchise.