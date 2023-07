The Walking Dead: Dead City, cos'è successo nell'ultimo episodio? Spiegazione del finale

Nel corso della notte su AMC è andato in onda il finale della miniserie The Walking Dead: Dead City, ovvero il primo spin-off post-conclusione di The Walking Dead che ha visto assoluti protagonisti Maggie e Negan ancora una volta interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan. Scopriamo cosa è successo nell'episodio e come si è concluso.

In croato, "Doma Smo" significa "siamo a casa". Ma il finale di stagione "Doma Smo" di The Walking Dead: Dead City è stato tutt'altro che un ritorno a casa per Maggie e Negan. Dopo aver scoperto che la fuggitiva Ginny (Mahina Napoleon) si trova sull'isola di Manhattan, Negan affida allo sceriffo di New Babylon Perlie Armstrong (Gaius Charles) il compito di scortarla fino a The Bricks. Nel frattempo potete recuperare il twist decisivo di Dead City.

Negan non può andare con lei e Ginny non può restare con lui. "Non sono chi pensi che io sia", le dice. Lei finalmente parla per la prima volta dalla morte del padre, avvenuta mesi fa, ma prima che possa dire un'altra parola, Negan fa l'unica cosa possibile per farla andare via. "Ho ucciso tuo padre", le dice. "Non sono ricercato per aver rapinato una carovana. Ho ucciso cinque uomini. E tuo padre era uno di loro. È per questo che ti ho rintracciato alla fattoria. Perché ti ho lasciato venire con me, perché sapevo che non avevi nessuno. E tu? Sei solo un debito che ho dovuto pagare. Tutto qui".

Dopo una premiere da record per Dead City, è probabile che la miniserie venga rinnovata per altre stagioni.

Ginny se ne va senza dire altro. Più tardi, Maggie e Negan controllano l'arena dove il Croato (Željko Ivanek) ha stabilito il suo Nuovo Santuario. Negan è sicuro di poter trovare una soluzione con l'ex Salvatore che lo idolatra. Il duo scende in strada e si dirige verso l'edificio dal fumo nero. Quello che soffia fumo alla stessa ora ogni mattina e ogni sera da quando Maggie e Negan sono arrivati sull'isola. Chiede a Maggie cosa pensa che Ginny volesse dirgli. Ma Maggie è una pessima bugiarda e Negan non crede al suo ragionamento secondo cui stava cercando di tirarsi fuori dai guai.

Negan ha capito che Maggie ha mentito sulle circostanze del rapimento di Hershel (Logan Kim). Il Croato non ha rubato il loro grano per estorcere ai Bricks il loro raccolto. Il Croato ha preso suo figlio perché voleva che Maggie gli portasse Negan. Il Burazi del Croato li trova. Con il coltello di Maggie alla gola di Negan, il Croato sorride. Viene rivelato che il Croato è tornato al Santuario dei Salvatori per trovarlo abbandonato e, dopo mesi di ricerche sulla terraferma, ha appreso da un ex-Salvatore "la storia della Vedova".

Hershel è vivo. Negan prende la mano di Maggie, ancora aggrappata al suo coltello, e la sposta verso il basso e si consegna al suo destino. Lo scambio avviene mentre Hershel va verso Maggie e Negan verso il Croato. "È bello vederti, ragazzo", dice Negan a Hershel, che viene subito avvolto dalle braccia della madre.

A New York, il Croato porta Negan dalla Dama (Lisa Emery). "Le mie battaglie con la tribù, i ratti che ho dovuto sterminare, sono stati un allenamento per la guerra che verrà. Una volta che avremo il pieno controllo dell'isola, Dama dice che uno scontro di civiltà è inevitabile", afferma il Croato. "Così, quando le ho parlato di tutto il bene che avevi fatto, di tutte le persone che avevi salvato e protetto, mi ha detto che tu sei il pezzo mancante".

La Dama consegna a Negan il distintivo da sceriffo di Armstrong. Spiega che la Federazione di Nuova Babilonia verrà per la loro risorsa naturale: il metano che il Santuario del Croato produce dai cadaveri. "L'isola ha bisogno di una guida. Ora più che mai", dice.

Negan apre una scatola che contiene un dito del piede di Hershel. Maggie prepara il letto di Hershel e trova i suoi disegni: di New York, del caveau della banca, di una donna che Maggie non riconosce. È la Dama. "Naturalmente me lo ha detto solo quando si è sentito al sicuro con me", spiega il Croato a Negan. "Ed eccoti qui, venuto fin qui per salvarlo. Come sai, alla fine l'ho lasciato andare in cambio di te. Ma ho tenuto un pezzetto di lui. E posso sempre tornare a prenderne di più". Negan sorseggia in silenzio il suo drink. "Fallo durare", gli dice. "Abbiamo molte cose da discutere. Molte cose da pianificare".

Lo schermo si divide in due. I volti di Maggie e Negan diventano uno solo mentre suona "Slipping Away" dei Nine Inch Nails. Fine della prima stagione.