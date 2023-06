The Walking Dead: Dead City, ecco cosa è successo nel primo episodio dello spin-off

Dopo l'esordio in anteprima in streaming su AMC+, la premiere di The Walking Dead: Dead City è stata trasmessa la scorsa notte anche in modalità tradizionale e ha proseguito la narrazione dei suoi due personaggi principali, Maggie e Negan, che avevamo lasciato nel finale di The Walking Dead con la promessa reciproca di una sostanziale tregua.

Il primo episodio di Dead City, "Old Acquaintances", si apre con Maggie che osserva New York City dall'altra parte del fiume. La città che non dorme mai è immobile e inquietantemente silenziosa, tranne che per i lamenti di un'enorme orda di walker che si aggira per le strade della città. La sequenza animata dei titoli di testa rivela la caduta di New York. 15 anni prima, l'operazione Cobalt dell'esercito americano ha fatto saltare i ponti e i tunnel della città per contenere il virus zombie che si stava diffondendo a macchia d'olio. Tagliata fuori dalla terraferma, Manhattan è adesso un'isola di morti.

Sono passati anni dall'ultima volta che Maggie e Negan si sono visti in The Walking Dead, e lei ha passato gli ultimi mesi a rintracciare Negan al motel e cocktail lounge Easy Stay Motor Inn. Si è rintanato in questo buco infernale sul ciglio della strada per fare un "lavoretto", eliminando walker intorno allo squallido locale. Maggie lascia cadere il suo libro di mappe mentre insegue Negan, che è accompagnato dalla giovane Ginny (Mahina Napoleon).

Dopo uno scontro corpo a corpo tra i due, la donna chiede dove si trovino Annie (Medina Senghore), la moglie di Negan, e il loro bambino, ma lui si defila. Dice a Ginny, che non parla, che lui e Maggie sono "vecchie conoscenze" e che ha capito che lei non è lì per ucciderlo.

Maggie gli rivela che qualche settimana prima il Croato (Željko Ivanek) ha fatto irruzione nella sua casa di The Bricks. I Burazi del Croato hanno sopraffatto la gente di Maggie, rubando il grano e stabilendo un piano di estorsione mensile. Hanno preso un ostaggio come garanzia: il figlio di Maggie e Glenn, Hershel (Logan Kim). Maggie li ha rintracciati lungo l'Hudson, ma sono riusciti ad attraversare il fiume e a raggiungere Manhattan. Maggie ha bisogno di Negan per salvare suo figlio dal Croato, che è stato scomunicato dal Santuario perché troppo estremo anche per i Salvatori di Negan. "All'epoca c'erano molti psicopatici nella mia squadra", dice Negan, "ma lui si è sempre distinto per essere un figlio di puttana eccezionalmente folle".

"Sei in debito con me", gli dice Maggie. "Sei l'ultima persona a cui volevo chiedere aiuto. Ma non sembra che tu abbia molte alternative. Perché se ti ho trovato qui, lo faranno anche i Marshall". Dopo aver fatto uscire di nascosto Negan e Ginny da Nuova Babilonia, lo sceriffo Perlie Armstrong (Gaius Charles) è già sulle loro tracce.

Sulla strada, Negan rivela che circa un anno prima stava lavorando in una fattoria quando gli sceriffi sono venuti a curiosare. Ginny non parla da quando qualcuno ha brutalmente ucciso suo padre. Maggie accetta di dare a Ginny una casa a The Bricks - una comunità agricola che gli Hilltopper trasferiti hanno costruito in una vecchia fabbrica di mattoni - in cambio dell'aiuto di Negan per salvare Hershel. Negan capisce che Maggie non può ucciderlo: "Se io muoio, tu non riavrai tuo figlio. Hai bisogno di me". A denti stretti, Maggie gli ricorda che "la cosa vale in entrambi i sensi. E sono sicura che i Marshal avrebbero qualcosa da dire a riguardo".

I due prendono in ostaggio Jano, il vice-sceriffo, come garanzia per raggiungere la loro destinazione, ma sono braccati da Armstrong, che accidentalmente spara per colpire Negan ma uccide Jano. Mentre i walker si riversano all'interno della lavanderia a gettoni, la colluttazione di Maggie con Armstrong diventa quasi fatale. "Ho bisogno di lui per salvare mio figlio", spiega, respingendo lo sceriffo abbastanza a lungo da poter fuggire con Negan.

Nel frattempo, Hershel è legato a una sedia in una stanza buia. "Ma guardati, fai il duro. Proprio come tua madre. O forse tuo padre?", dice il Croato. "Dimmi: hai mai incontrato l'uomo che ha ucciso tuo padre? Ha vissuto per anni tra la gente di tua madre. Negan. Cosa sai di lui?".

L'episodio, quindi, termina per rimandare l'appuntamento alla prossima settimana.