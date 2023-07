The Walking Dead: Dead City, cosa è successo alla famiglia di Negan nell'ultimo episodio?

L'ultima volta che avevamo visto Negan (Jeffrey Dean Morgan) nel finale di The Walking Dead, era in attesa del suo primo figlio con la moglie Annie (Medina Senghore). Diversi anni dopo si è riunito con Maggie (Lauren Cohan) in The Walking Dead: Dead City e proprio nel corso dell'ultimo episodio è stato svelato cosa è accaduto alla sua famiglia.

Si è scoperto che non solo Negan è un ricercato per aver ucciso un magistrato di New Babylon e altri quattro uomini, ma il fuggitivo è in fuga con una giovane pupilla di nome Ginny (Mahina Napoleon). Maggie pone a Negan una domanda scottante: "Dove sono Annie e tuo figlio?".

Che fine ha fatto Annie? La famiglia di Negan è viva o morta? Abbiamo avuto la risposta durante l'episodio di domenica "People Are a Resource", in cui Negan si è aperto con Maggie sul destino di Annie. Ricordiamo che Negan aveva svelato anche le origini del Croato, il villain della serie, nel precedente episodio.

Nel frattempo, il pubblico sta amando molto questo spin-off, dati gli ascolti record di Dead City alla premiere.

Viene rivelato che Negan ha un figlio, di nome Joshua. Sebbene abbia evitato di rispondere alla domanda di Maggie in maniera chiara, si scopre che Joshua e Annie sono vivi e si nascondono mentre lo sceriffo di New Babylon Perlie Armstrong (Gaius Charles) insegue Negan per aver ucciso i cinque uomini. (Per il reato di favoreggiamento del fuggitivo, Armstrong ha giustiziato sommariamente il proprietario del motel in cui Negan si era rintanato per fare un lavoretto: uccidere i walker).

Negan racconta a Maggie che la sua famiglia viveva in una capanna fuori da New Babylon e che Annie si recava in città per alcuni acquisti. Ma quando non è tornata al tramonto, Negan è andato a cercarla, scoprendo che la moglie era stata picchiata e derubata. "Mi ha pregato di non fare qualcosa di stupido. Al diavolo, mi conosci", ha confessato Negan. "Li ho trovati. Tutti e cinque". Negan ha ucciso i cinque uomini in un atto di vendetta ed è poi fuggito dalla capitale con Annie e Joshua al seguito. Ma la fuga era difficile per Annie, così Negan ha messo moglie e figlio su una carovana per il Missouri. "Ho detto che li avrei seguiti", ha spiegato Negan. "Sono rimasto".

Cosa succederà a Negan se Armstrong dovesse raggiungerlo? Secondo lo sceriffo, che cita il Codice 14, sezione 2, della legge di Nuova Babilonia, Negan sarà giustiziato: "Per quello che ha fatto quest'uomo, sarà appeso a testa in giù e segato a metà, dall'inguine alla testa, molto, molto lentamente".