The Walking Dead: Dead City, data d'uscita per la serie su Maggie e Negan!

La serie principale potrà anche essere giunta a conclusione, ma sono tanti gli spin off di The Walking Dead in uscita: il primo a quanto pare sarà The Walking Dead: Dead City, sequel incentrato su Maggie e Negan che ha appena ottenuto una data d'uscita ufficiale dal network AMC.

Lo spettacolo, che originariamente sarebbe dovuto andare in onda in primavera, debutterà in anteprima domenica 18 giugno alle 22:00 ET, quando negli Stati Uniti andrà in onda su AMC e AMC+. Gli episodi successivi si sposteranno nella fascia oraria delle 21:00 ET. La notizia è arrivata mentre le star Lauren Cohan e Gaius Charles, insieme allo showrunner della serie Eli Jorné, erano ospiti di un panel dedicato alla serie nella cornice dell'evento WonderCon in California.

The Walking Dead: Dead City segue Maggie (Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) mentre viaggiano in una Manhattan post-apocalittica, tagliata fuori dalla terraferma molti anni prima. La città fatiscente è piena di morti e soprattutto di umani che hanno fatto di New York City il proprio mondo in cui regnano anarchia, pericolo, bellezza e terrore. "Questa serie è The Walking Dead come non l'abbiamo mai visto prima" ha detto Jorne. “Non abbiamo mai visto una città come questa infestata dagli zombie, prima d'ora."

