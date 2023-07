The Walking Dead: Dead City, Jeffrey Dean Morgan 'Negan è tornato!'

The Walking Dead: Dead City è sicuramente una delle produzioni di maggior successo dell'ultimo periodo, legate all'universo apocalittico creato da Robert Kirkman. Infatti lo show ha esordito con un ottimo riscontro della critica e del pubblico, e sembra non voler cedere neanche per un attimo.

Nell'ultimo episodio andato in onda infatti, è presente uno scontro decisivo che coinvolge Negan ed un nuovo personaggio, Luther. Un momento che sicuramente resterà nelle menti dei fan per molto tempo, dato che si tratta di un ritorno a tutti gli effetti a quello che è stata la figura del capo dei Salvatori in passato.

Infatti, dopo un ardito scambio di battute, in cui il personaggio di Jeffrey Dean Morgan fa di tutto per arrivare alle maniere forti, l'esplosione di violenza è inevitabile. Quindi ecco che possiamo assistere a Negan che raschia una grattugia sul viso del suo avversario, prima che quest'ultimo cada all'indietro e muoia impalato su un tubo.

"La grattugia in faccia mi ha ucciso" ha commentato Morgan a Entertainment Weekly. "Ero tipo, 'devo farlo sul serio?' Questo tizio è molto più grosso di me, eppure quando quell'istinto di sopravvivenza entra in gioco Negan inizia a pensare 'Come posso fare per reagire?' Ecco quindi una grattugia a portata di mano, e questo lo aiuta".

Ecco quindi che il pubblico può vedere di nuovo in azione il personaggio che hanno conosciuto nella settima stagione di The Walking Dead.

"Penso che le persone si chiedessero se fosse una buona idea veder tornare Negan come lo hanno visto la prima volta. Io credo che dovessimo farlo, è una parte di lui e lo sarà sempre".

In attesa di sapere cosa riserveranno le future puntate di The Walking Dead: Dead City