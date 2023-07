The Walking Dead: Dead City, Jeffrey Dean Morgan su un momento commovente della reunion

Negan è tornato in una delle produzioni più alte dell'universo di The Walking Dead ossia Dead City. I fan di TWD attendevano con ansia questo ritorno e Jeffrey Dean Morgan, dal canto suo, auspicava a una commovente reunion che è diventata realtà nel quarto episodio della serie spin-off.

Negan è uno dei personaggi più odiati della cultura pop: il signore della guerra, a capo dei Salvatori, ha però un punto debole che ha il nome di Lucille, la sua mazza avvolta nel filo spinato con la quale si riunisce proprio nella quarta puntata di The Walking Dead: Dead City.

"Ero così felice - ha detto Morgan a Entertainment Weekly - È stato semplicemente fantastico indossare la giacca di pelle e avere Lucille in mano. Non posso dirti quanto mi manca". Il motivo dietro il nome della mazza Lucille di Negan è molto affettivo e non fa altro che rafforzare il legame tra il personaggio e la sua mazza.

“C'è una relazione che avrò per sempre con quel pezzo di legno avvolto nel filo spinato, che avrò come Jeff - prosegue Morgan - È incredibilmente speciale perché sono davvero legato in modo strano a questo oggetto. E ha indicato così tanto di quello che ho fatto come attore. Indicava così tanto della fisicità di chi era Negan semplicemente tenendolo in mano. Tutto è derivato da quella mazza".

Per Negan Lucille, che sia di legno o in carne e ossa, è sempre l'amore della sua vita.