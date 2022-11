The Walking Dead: Dead City, Jeffrey Morgan: ''Negan non starà mai dalla parte di Maggie''

Dopo l'annuncio della fine delle riprese di Dead City, spin-off della serie The Walking Dead, l'attore Jeffrey Dean Morgan è tornato a parlare del suo Negan e del complicato rapporto con Maggie Rhee, interpretata da Lauren Cohan.

Dopo più di 10 anni la serie The Walking Dead è terminata e, con l'ultimo episodio andato in onda in queste ore, lo show dell'emittente americana AMC si è conclusa con l'11esima stagione. Il finale è stato ideato e scritto in modo da lasciar libere alcune ''strade narrative'' ai vari spin-off, già annunciati nelle scorse settimane.

Tra questi figura Dead City, primo dei tre spin-off sequel della saga principale e che baserà i propri episodi sui personaggi di Negan e Maggie, costretti a sopravvivere in una New York apocalittica. Proprio l'attore Jeffrey Morgan, che interpreta l'antagonista principale a partire dalla sesta stagione, ha raccontato qualcosa in più sul suo personaggio ed il suo futuro.

"Penso che questo spin off si svolgerà un paio di anni dopo la fine di TWD e il problema di questi due anni è che non vediamo cosa succede a questi personaggi", afferma Morgan. "Per di più, il problema di Negan e di Maggie è che non riescono mai ad avere una conversazione che vada veramente da qualche parte. Negan dirà qualcosa di stupido, qualcosa di sgradevole. Inietterà umorismo dove non dovrebbe e Maggie dirà: Vaffanculo. Ti odio. Insomma, per tutto l'anno è andata più o meno così!".

Durante l'intervista Morgan ha poi continuato: "Hanno cercato di fare dei passi in avanti in questa relazione, ma non sono andati da nessuna parte. Sono preoccupata per quello che succederà in questi due anni di lontananza dal nostro gruppo. Quando Maggie e lui saranno di nuovo insieme, c'è la possibilità che Negan non sia quello che abbiamo visto alla fine dello show. Ci sono molte cose che bollono in pentola!".

In attesa di ulteriori aggiornamenti, qui le prime immagini e la data di uscita di The Walking Dead: Dead City!