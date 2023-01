The Walking Dead: Dead City, Maggie e Negan combattono brutalmente in un video sul set!

Alla fine doveva succedere o perlomeno è quanto possiamo intravedere da un video trapelato dal set di The Walking Dead: Dead City, uno dei numerosi spin-off in arrivo dalla serie principale appena conclusasi su AMC. I personaggi di Maggie e Negan, al centro dello spin-off, faranno fatica a mettere da parte le loro divergenze, e si vede benissimo.

Un utente di Twitter ha pubblicato, infatti, un paio di dietro le quinte direttamente dal set di The Walking Dead: Dead City, che mostrerebbero quello che ha tutta l'aria di essere uno scontro mortale tra Maggie e Negan. A quanto pare, il perdono di Maggie verso Negan visto nel finale di The Walking Dead 11 potrebbe avere una data di scadenza ed essere facilmente dimenticato all'inizio dello spin-off. Infatti, pur confermando che i due mai e poi mai sarebbero diventati amici, avevano messo da parte l'odio reciproco sul finale della serie madre raggiungendo un'intesa.

Intesa che sembra del tutto dimenticata in questi dietro le quinte in cui Maggie e Negan provano a uccidersi l'un l'altro, proprio come era già stato anticipato dallo stesso Jeffrey Dean Morgan nel corso di una recente intervista.

È stato rivelato che The Walking Dead: Dead City avrà luogo anni dopo l'importantissima conversazione a cuore aperto tra Maggie e Negan nel finale della serie di The Walking Dead, che sembrava averli riappacificati, almeno un po'. I due si uniranno in una missione per salvare Hershel - il figlio di Maggie - che viene rapito da un gruppo di sconosciuti a New York City. Lo spin-off segnerà la prima volta che la grande città americana verrà esplorata nell'universo narrativo dello show. Mentre si troveranno lì, Maggie e Negan scopriranno come la Grande Mela è in piena apocalisse e uno degli snodi cruciali della trama riguarderà il sistema di trasporti della città.

In una recente intervista, Jeffrey Dean Morgan ha parlato della possibilità di crossover tra gli spin-off di The Walking Dead, affermando che rimane al momento una possibilità aperta.