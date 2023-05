The Walking Dead: Dead City, Maggie e Negan hanno nemici in comune nel nuovo trailer!

Sono passati pochi mesi da quando abbiamo detto addio a The Walking Dead, ma il mondo popolato di zombie partorito dalla mente di Robert Kirkman è già pronto a spalancarci ancora una volta le porte: il trailer di The Walking Dead: Dead City ci ricorda che in arrivo c'è uno degli spin-off più attesi, quello su Negan e Maggie.

Mentre il giorno del debutto si avvicina (The Walking Dead: Dead City esordirà il prossimo giugno), eccoci dunque nuovamente a spasso con due dei personaggi più amati della serie madre, che anche stavolta, come sempre, non riusciranno proprio a star lontani da guai e pericoli di ogni genere.

I nostri, dopo essersi separati dal resto del gruppo, sono partiti alla volta di una Manhattan che, proprio come il resto del mondo, è ormai ostaggio di zombie e gruppi di sopravvissuti tutt'altro che amichevoli: la missione, stando a quanto intuiamo dal trailer, è quella di salvare il figlio di Maggie, Herschel, ma a mettere i bastoni tra le ruote allo strano duo ci saranno alcuni personaggi ben poco pacifici che sembrano venire direttamente dal passato di Negan.

Cosa ne dite? Darete una possibilità a questo spin-off o pensate di aver chiuso con The Walking Dead? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali spin-off di The Walking Dead potrebbero subire ritardi a causa dello sciopero degli sceneggiatori.