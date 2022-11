The Walking Dead: Dead City, Maggie e Negan in una New York fuori controllo

È stato rilasciato un nuovo teaser trailer per il prossimo spin-off di The Walking Dead dedicato a Maggie e Negan, intitolato The Walking Dead: Dead City. La nuova serie seguirà i due personaggi nel corso della loro esplorazione di una New York post-apocalittica dopo gli eventi del finale della serie principale.

Nella clip di 20 secondi pubblicata sul canale youtube dello show, gli spettatori possono intravedere personaggi come Pearlie, il croato e qualcuno che utilizza della corna come arma, ma per ora la trama della produzione resta avvolta nel mistero.

Dal trailer di Dead City sappiamo che Maggie e Negan incontreranno un gruppo di sopravvissuti nella Grande Mela per cui ormai l'apocalisse zombie in atto è diventata un vero e proprio passatempo. In una delle riprese si può vedere un cartello con la scritta "Dawn Lincoln Center, vieni a uccidere con noi", così come una scena di un uomo in un ring da wrestling che combatte contro un Camminatore.

Dalle poche informazioni in nostro possesso si evince che questo spin-off è ambientato pochi anni dopo The Walking Dead, e sembra chiaro che ormai New York è fuori controllo e i suoi cittadini vivono con normalità e totale tranquillità qualsiasi evento legato all'apocalisse ben nota ai fan dello show AMC.

