The Walking Dead: Dead City, Maggie e Negan tornano nel trailer dello spin-off

Nonostante la chiusura della serie madre l'universo di The Walking Dead prosegue grazie agli spin-off dedicati ad alcuni personaggi celebri dello show. Uno dei più attesi è The Walking Dead: Dead City, che riporterà Maggie e Negan sul piccolo schermo. Nel frattempo è stato diffuso il primo teaser trailer dello show.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla serie. Le riprese di The Walking Dead: Dead City sono terminate a ottobre.

Nel breve teaser di 20 secondi viene mostrato un montaggio serrato di alcune sequenze ambientate a New York City, con Maggie e Negan che si preparano ad affrontare nuove e inquietanti minacce.



Lo spin-off è stato annunciato a marzo con il titolo Isle of the Dead per seguire la storia di Negan e Maggie in "una Manhattan post-apocalittica di parecchio tempo fa e tagliata fuori dalla terraferma". La sinossi ufficiale presenta "una città fatiscente e piena di morti e abitanti che hanno fatto di New York City il proprio mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore".



Nei ruoli di Maggie e Negan tornano i due volti noti di The Walking Dead, Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan. L'attrice ha dichiarato:"Descriverei Dead City come un nuovo tipo di pericolo".



Il collega ha replicato:"Stiamo uscendo dal bosco ed entrando a New York City, il che è davvero divertente". Il cast comprende Gaius Charles, Karina Ortiz, Mahina Napoleon, Jonathan Higginbotham, Trey Santiago-Hudson e Zeljko Ivanek.

Jeffrey Dean Morgan ha sottolineato che Negan non starà mai dalla parte di Maggie. L'evoluzione del loro rapporto è uno dei motivi principali per scoprire quali sorprese sono state riservate ai fan in questo spin-off.