The Walking Dead: Dead City, Maggie e Negan uniscono le forze nel primo trailer!

AMC ha diffuso in streaming un primissimo trailer di The Walking Dead: Dead City, il primo spin-off a fare il suo debutto dopo la conclusione della serie madre alla fine dello scorso anno. In questa piccola anteprima, vediamo i due protagonisti dello show, Maggie e Negan, nuovamente interpretati dalle star Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan.

Anche si si tratta solamente di pochi secondi di anteprima, ci immergiamo da subito nell'atmosfera della serie e soprattutto nella premessa che dà il via sia alla vicenda che all'inaspettata alleanza tra i due personaggi principali, ovvero il rapimento del figlio di Maggie. Per rintracciarlo e recuperarlo sano e salvo soprattutto, Maggie è costretta ad allearsi con il suo vecchio nemico Negan. A quanto pare, il figlio di Maggie è stato rapito da un personaggio noto come The Croat, uno spietato killer di New York, e Negan è "la chiave per riportarlo indietro".

In occasione della messa in onda del nuovo promo, AMC ha diffuso una nuova sinossi per la serie: "Sono passati anni dall'ultima volta che abbiamo visto Maggie e Negan, e ora devono formare una breve alleanza per portare a termine una pericolosa missione. Maggie e Negan si recano sull'isola di Manhattan che, essendo rimasta isolata dall'inizio dell'apocalisse dei walker, ha sviluppato le proprie minacce. Durante la permanenza in città, Maggie e Negan incontrano gli abitanti di New York, eludono uno sceriffo dal passato tormentato e danno la caccia a un famigerato assassino. Ma man mano che i due si addentrano nelle profondità della città infestata dai walker, diventa evidente che i traumi del loro tumultuoso passato possono rivelarsi una minaccia altrettanto grande dei pericoli del presente."

Il nuovo spin-off di The Walking Dead debutterà su AMC e AMC+ quest'estate, dopo la prima metà della stagione finale in due parti di Fear the Walking Dead e prima del ritorno di Daryl (Norman Reedus) in The Walking Dead: Daryl Dixon. Gli eventi ripartiranno dal finale di The Walking Dead, che si è concluso con Maggie incapace di perdonare Negan per aver ucciso Glenn (Steven Yeun) prima che le loro strade si separassero. Anche in Fear the Walking Dead ci sarà un salto temporale.

"Penso che questo spin-off si svolga un paio di anni dopo il finale di The Walking Dead, ed ecco il problema di questi due anni: non vediamo cosa succede a questi personaggi", ha detto Morgan in una recente intervista. "Negan ha avuto l'opportunità di ricadere nelle sue vecchie abitudini in questi anni. È una creatura molto abitudinaria e sa come sopravvivere".

L'ultima volta che lo abbiamo visto, Negan stava aspettando la nascita del suo primo figlio con la nuova moglie Annie (Medina Senghore), con la coppia che aveva scelto di allontanarsi dalla comunità del Commonwealth dell'Ohio.