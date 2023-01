The Walking Dead Dead City: 'Negan e Maggie potrebbero uccidersi in qualsiasi momento'

I fan di The Walking Dead non rimarranno certo con le mani in mano nei prossimi anni, visti gli arrivi già programmati dei numerosi spin-off. Tra tutti, quello che forse desta maggiore curiosità è The Walking Dead: Dead City, che vedrà al centro i personaggi di Negan e Maggie, interpretati da Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan. Cosa accadrà?

Nella loro ultima scena insieme nel finale di serie di The Walking Dead, Maggie si è riappacificata con un Negan che si scusa per l'omicidio di suo marito Glenn (Steven Yeun), ma gli ha detto in un discorso straziante che non ha dimenticato le sue azioni e che non lo perdonerà mai. Le prime immagini dello spin-off di Walking Dead mostrano Maggie e Negan che tentano di uccidersi a vicenda indicando che questo duo disfunzionale non manterrà buoni rapporti quando le circostanze li costringeranno a lavorare insieme ancora una volta.

"Quando l'idea è stata proposta per la prima volta, ho pensato che fosse una follia come probabilmente avrete pensato anche voi", ha detto Morgan a E! News. "Come si fa a mettere insieme questi due personaggi? Si parlava molto di uno spin-off e di come si sarebbe potuto realizzare. Hanno parlato con me e Lauren della possibilità di farne uno nostro".

Invece di spin-off separati per Maggie e Negan, Morgan ha continuato: "Un giorno, [Scott [Gimple], chief content officer di TWD Universe, ha detto: 'Ehi, abbiamo un'idea, ci sarete voi due'. Ricordo che il giorno dopo, sul set, ho parlato con Lauren ed entrambi abbiamo alzato le sopracciglia dicendo: 'Come c... può funzionare?'".

"Penso che troveranno le risposte che cercano, davvero, nei primi due episodi. È davvero interessante. È una narrazione davvero interessante", ha detto Morgan, aggiungendo che riunirsi con la Cohan in Dead City "è stata un po' come rivivere" il loro periodo insieme in The Walking Dead.

Nel corso della stessa intervista, Morgan aveva accennato alla possibilità di crossover tra gli spin-off di The Walking Dead.