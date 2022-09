The Walking Dead: Dead City, Negan e Morgan nella nuova foto dal set!

Mentre The Walking Dead volge al termine, i protagonisti dello storico show sono pronti a tornare in nuovi spin-off. Uno di questi è Dead City, di cui è adesso arrivata la prima foto, raffigurante Negan e Maggie.

Lo show mostrerà l'interessante contrasto tra due dei protagonisti più amati di tutto il franchise. Maggie, infatti, è una dei sopravvissuti più longevi della serie. Ha fatto la sua prima apparizione nella stagione 2, e da allora è arrivata fino a noi. Negan, invece, ha fatto il suo debutto nella stagione 6, dunque più recentemente, ma ha avuto un grande successo uccidendo il marito di Maggie, Glenn. Tra i personaggi ci saranno dunque diversi scontri.

In Dead City Maggie e Negan dovranno però collaborare, per sopravvivere nell'isola di Manhattan infestata da zombie. Con loro ci saranno anche i nuovi membri del cast Karina Ortiz, Zeljko Ivanek, Mahina Napoleon, Jonathan Higginbotham e l'ex di Friday Night Lights Gaius Charles. E in effetti nello scatto pubblicato su Instagram da Jeffrey Dean Morgan (Negan), i personaggi indossano delle tute tattiche che potrebbero servire loro per combattere qualcosa o qualcuno in particolare.

L'attore nel post Instagram ha però scritto che dovremmo avere novità sul progetto "molto presto", e che "sembra che stiano realizzando qualcosa di speciale". Noi siamo curiosi, e voi? I protagonisti di Dead City non vedono l'ora che lo show arrivi!