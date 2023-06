The Walking Dead: Dead City, Negan ha svelato le origini del Croato nell'ultimo episodio

Tra le mille sorprese del secondo episodio di The Walking Dead: Dead City, c'è stata anche la rivelazione delle origini del Croato, ovvero il villani principale dello spin-off con protagonisti Maggie e Negan, interpretato dal veterano Željko Ivanek. A raccontare tutto è stato proprio Negan, svelando anche la sua precedente collaborazione con lui.

Nella première di The Walking Dead: Dead City, Maggie si è rivolta a Negan (Jeffrey Dean Morgan) per chiedere aiuto mesi dopo che il Croato aveva fatto irruzione nella sua casa di The Bricks, fuori New Babylon.

Secondo quanto raccontato da Maggie, i predoni del villain hanno superato la colonia di agricoltori, hanno rubato tutto il grano, sono tornati un mese dopo per raccoglierne altro e hanno preso Hershel (Logan Kim) come garanzia.

Nella puntata della scorsa notte intitolata "Who's There?", Negan ha rivelato informazioni sull'uomo conosciuto solo come il Croato. E si è scoperto che era troppo estremo persino per i Salvatori di Negan. Il Croato si è presentato alla porta di Negan "proprio nel periodo in cui il mondo si è trasformato in una zuppa di merda". Aveva passato "davvero una brutta vicenda, la peggiore immaginabile", quindi Negan lo ha accolto e protetto. Il Croato lo chiamava "buraz" - "fratello" in croato - perché Negan lo faceva sentire al sicuro.

"Credo che a quel punto tutti cercassero un piccolo rifugio dalle fiamme dell'inferno a cui eravamo stati condannati. Voglio dire, avevamo perso tutto. Il fatto è che pensavo davvero di aiutarlo", ha ricordato Negan. "Il Croato aveva un modo di leggere le persone. E poi giocava con loro e le distruggeva. Quando c'era da gestire una minaccia, era un'abilità che trovavo molto utile". Il Croato era il torturatore al servizio di Negan.

Apprendiamo quindi che il villain ha portato la tortura "troppo in là" durante una delle schermaglie prima che Negan imponesse il suo dominio su Rick Grimes e gli alessandrini (spiegando perché il Croato non è mai stato visto o menzionato in The Walking Dead).

"Una persona si era rintanata in un'auto a un paio di chilometri dal Santuario. Mi sembrava una persona sbandata, che non aveva nulla a che fare con noi o con qualsiasi cosa stessimo facendo. Così ho dato un ordine diretto: lasciatela andare", ha spiegato Negan. "Il Croato la vedeva diversamente, pensava che avesse dei fagioli da spargere. E aveva ragione. Era un'esploratrice. Almeno, è quello che ha confessato prima...". Negan non riuscì a dire come il Croato avesse ottenuto quell'informazione. Ma la sua reazione gli ha fatto capire: la giovane donna nelle grinfie del Croato aveva sofferto parecchio.

"Era solo una bambina. Poi ho capito che era un cane rabbioso che doveva essere abbattuto. Avevo una sola possibilità. Una sola. L'ho mancato. Gli ho fatto saltare l'orecchio. Poi è scappato. Da allora non l'ho più visto né sentito".



Non ci resta che seguire i prossimi episodi della serie per conoscere ancora più dettagli sul suo oscuro villain.