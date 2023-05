The Walking Dead: Dead City non ignorerà l'uccisione di Glenn da parte di Negan

Negan e Maggie saranno i protagonisti assoluti del nuovo spin-off The Walking Dead: Dead City, ambientato nella città di New York dopo gli eventi della serie principale. Sarà interessante assistere all'alchimia tra i due personaggi, specialmente dopo l'evento traumatico dell'omicidio di Glenn da parte di Negan, che non verrà ignorato nello show.

"Mi dispiace tanto per quello che ti ho portato via. Quello che ho portato via a tuo figlio", aveva affermato Negan (Jeffrey Dean Morgan) a Maggie (Lauren Cohan) nel finale di serie di The Walking Dead. Le scuse contrite di Negan sono arrivate dopo aver salvato la vita di suo figlio Hershel, cosa che Maggie ha promesso di "non dimenticare mai".

Ma Maggie non dimenticherà mai nemmeno quello che Negan ha fatto al padre di suo figlio, Glenn (Steven Yeun): lo ha colpito a morte con una mazza da baseball avvolta nel filo spinato, mentre Maggie assisteva impotente all'orrore. "Posso smettere di chiedermi se dirai mai quelle parole e se potrò mai perdonarti", ha risposto Maggie, rivelando la sua risposta: "Perché ora so che non posso".

Maggie potrà non aver perdonato Negan, ma avrà bisogno nuovamente del suo aiuto per salvare Hershel, che verrà rapito (Logan Kim) durante una pericolosa missione nella Manhattan infestata dai walker in The Walking Dead: Dead City.

"[La storia di Maggie e Negan] non è qualcosa che mi spaventava o che mi sentivo di dover affrontare", ha dichiarato il creatore e showrunner dello spin-off, Eli Jorné. "In effetti, mi sono detto: 'Questo è lo show!'. Quando Glenn è stato ucciso, è stata dura, lo è specialmente quando a morire è un personaggio amato. Ma per me il rovescio della medaglia è stato che questo universo racconterà la storia di ciò che accade quando si perde qualcuno in quel modo. Non solo per chi lo ha perso, ma anche per chi lo ha reso possibile".

Dead City debutterà in anticipo su AMC+ rispetto alla programmazione tradizionale.

"Con il tempo, hanno instaurato una relazione e per lei quella relazione con l'assassino di suo figlio è diventata l'unica via d'uscita", ha raccontato Jorné a SFX. "Per queste persone, l'altro è l'unica persona che - in tutto il mondo - è collegata a quell'evento come loro. Che ne siano consapevoli o meno, a un certo livello sanno che l'altra persona è l'unica via d'uscita".