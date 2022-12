The Walking Dead: Dead City, nuove immagini del ritorno di Maggie e Negan

Messa in archivio la serie principale, con il gran finale di The Walking Dead andato in onda il 20 novembre scorso, AMC guarda già avanti al primo dei nuovi spin-off in arrivo, ovvero The Walking Dead: Dead City. La serie vedrà il ritorno dei personaggi di Maggie e Negan, interpretati rispettivamente da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan.

Nelle nuove immagini postate su Instagram dall'account ufficiale di The Walking Dead, Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) fanno il loro ritorno nel franchise sugli zombie in Dead City. La prima immagine mostra un nuovo look per Maggie, che è seduta in un bar e indossa una giacca di pelle e dei guanti, con i capelli raccolti all'indietro. La seconda immagine vede Negan, anch'egli con una giacca di pelle, affacciato a un balcone. L'ultima immagine, forse la più eloquente, mostra Maggie che punta un coltello alla gola di Negan, mentre quest'ultimo sembra del tutto indifferente.

Anche se la trama vera e propria non è ancora stata rivelata, è stato confermato che Dead City si svolgerà alcuni anni dopo la fine di The Walking Dead e che seguirà Maggie e Negan attraverso la città di New York. Il motivo della nuova location è ancora un mistero, ma mentre la scena finale di Maggie nella serie principale indicava che voleva scoprire altre parti del mondo, alcuni fan stanno teorizzando che New York potrebbe avere qualcosa a che fare con la ricerca di Rick e della CRM. Morgan ha anche anticipato che The Walking Dead: Dead City sarà un ritorno al vecchio Negan.

"Negan è un po' un casinista - ha dichiarato Morgan a Entertainment Weekly - È quel tipo di persona che vorresti prendere a schiaffi. È un tipo che può essere preso a pugni e lo capisco, essendo il tipo che dice le cose che pensa. A volte vorrei prenderlo a pugni! Sentite, sappiamo che scapperà a New York City. Ci sono lui e Maggie, e non c'è molta gente con lui. Quindi, se faccio due conti, sarà nei guai. Sarà una brutta combinazione per lui".

Dead City è il primo degli spin-off del mondo di The Walking Dead ad arrivare dopo la conclusione della serie madre ed era stato annunciato a marzo con il titolo Isle of the Dead. Il nome della serie è stato cambiato in Dead City ad agosto e le riprese sono terminate lo scorso ottobre. The Walking Dead: Dead City sarà composta da sei episodi e il debutto della prima puntata è prevista per l'aprile 2023.

Su queste pagine potete recuperare il primo trailer di Dead City.