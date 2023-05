The Walking Dead: Dead City, ecco perché lo spin-off è ambientato a Manhattan

Scopriamo ancora di più i dettagli relativi al prossimo spin-off di The Walking Dead, ovvero Dead City, il primo dopo la conclusione della serie principale e che vedrà protagonisti Maggie e Negan, ancora interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan. Nel corso di un'intervista, l'autore ha svelato il motivo dell'ambientazione a Manhattan.

Per la prima volta, gli spettatori avranno la possibilità di esplorare, infatti, una Manhattan post-apocalittica in The Walking Dead: Dead City, che sarà caratterizzato dai walker più disgustosi della storia del franchise. Parlando con SFX Magazine, Eli Jorné ha confermato che New York City è l'ambiente perfetto per mettere alla prova personaggi forti come Maggie e Negan, beniamini dei fan.

"È come la capitale del mondo, dove ci sono grattacieli giganti e luoghi iconici", ha detto. "Ma è anche un'isola, il che la separa davvero da molte città. Quando si pensa a un gruppo di persone bloccate su quell'isola come i walker, si immaginano subito le possibilità".

La posizione isolata della location costringerà l'improbabile duo a confrontarsi con qualsiasi trauma irrisolto del loro complicato passato, che deriva dalla tragica morte di Glenn nella stagione 7 di The Walking Dead. "Quando si trovano in un ambiente rurale come la Georgia o la Virginia, c'è molto spazio per mantenere la distanza l'uno dall'altro", ha spiegato Jorné. "L'idea che siano costretti a fare questa missione insieme e ad andare in un posto così claustrofobico, dove non hanno quello spazio in cui possono stare separati, e stare lontani... Sono costretti ad avere a che fare l'uno con l'altro e a confrontarsi in molti modi. Quindi questo è stato parte dell'eccitazione per me su tutti i fronti".

Pochi giorni fa sono stati svelati i titoli degli episodi di Dead City.

The Walking Dead: Dead City vedrà Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan riprendere i rispettivi ruoli di Maggie Rhee e Negan, visti l'ultima volta durante l'esplosivo finale di serie di The Walking Dead. Nel prossimo spin-off, Maggie sarà costretta a chiedere l'aiuto della sua nemesi di sempre, Negan, dopo che suo figlio adolescente Hershel Rhee viene rapito da un nefasto gruppo di sopravvissuti. Insieme, intraprenderanno una missione di salvataggio sull'isola di Manhattan, dove il pericolo si nasconde dietro ogni angolo.

Ai veterani del franchise si aggiungeranno nel cast Gaius Charles, Željko Ivanek, Jonathan Higginbotham, Michael Anthony, Mahina Napoleon, Charlie Solis, Caleb Reese Paul e altri ancora. In una precedente intervista, Morgan ha confermato che il Croato di Ivanek sarà uno degli antagonisti dello show, rivelando che il nuovo personaggio è qualcuno del passato di Negan. "È un sottoposto del Negan di un tempo", ha detto. "Ma ha portato il male in luoghi dove nemmeno Negan nel suo periodo di massimo splendore si era mai spinto".