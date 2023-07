The Walking Dead: Dead City, un personaggio parla di QUEL twist decisivo nella serie

Nel corso della notte scorsa negli Stati Uniti è stato trasmesso il quinto e penultimo episodio dello spin-off The Walking Dead: Dead City, ormai quasi giunto alla sua conclusione. Lo show ci ha riservato grandi sorprese finora nonché un atteso cameo che ha fatto piacere ai fan di vecchia data, ma un personaggio ha parlato di un twist decisivo.

"Lo show è iniziato con il botto. Ma poi c'è stato un colpo di scena", dice la Dama (Lisa Emery), offrendo un meta-commento nell'episodio "Storie We Tell Ourselves". "Pensavi di avere il tuo eroe, ma è scappato. A cosa serve un eroe fuori scena? Quindi, naturalmente, il finale è andato in fumo - e, diciamolo, tutti sanno che il finale è l'unica cosa che conta".

Negli episodi precedenti è stato svelato cosa è accaduto alla famiglia di Negan.

Il penultimo episodio della stagione ha avuto una svolta quando è stato rivelato che Maggie (Lauren Cohan) ha mentito sulle circostanze del rapimento del figlio da parte del Croato (Željko Ivanek). Come si è scoperto, l'ex Salvatore non ha rapito Hershel (Logan Kim) come parte di un piano di estorsione per rubare il loro raccolto. Il Croato ha preso in ostaggio Hershel per costringere Maggie ad attirare il suo vecchio nemico, il fuggitivo Negan (Jeffrey Dean Morgan), fuori dal nascondiglio e a Manhattan per le misteriose ragioni della Dama.

Ma non è tutto. Dopo che l'ultimo membro della tribù di nativi newyorkesi di Amaia (Karina Ortiz) e Tommaso (Jonathan Higginbotham) è morto durante un'imboscata all'interno del Nuovo Santuario dei Croati, Maggie ha scoperto che Tommaso ha fatto una soffiata ai Croati. E che è stato una talpa per tutto il tempo: ha rivelato i nascondigli della tribù per essere razziati dagli uomini del Croato in cambio di un modo per lasciare l'isola con Amaia.

Prima che potesse accettare il tradimento del suo fidanzato, Amaia è stata fatta a pezzi dai walker nei tunnel pieni di metano sotto New Sanctuary. Tommaso ha tentato di salvarla, ma è morto quando uno di loro gli ha morso il collo e lo ha dissanguato, costringendo Maggie ad abbatterlo con una pugnalata al cervello.

"Non credo che abbia avuto abbastanza tempo per perdonarlo", ha detto Ortiz in un'intervista registrata prima dello sciopero della SAG-AFTRA. "Penso che stesse ancora elaborando la cosa, e inoltre, stava affrontando il fatto di riuscire a malapena a respirare [a causa del metano]. Si è quasi arresa in quel momento perché aveva appena perso tutti [della tribù], e questo è davvero pesante da digerire".

"Credo che alla fine avesse capito perché l'ha fatto. In questo mondo non esistono giusto o sbagliato, buono o cattivo, lei è consapevole di questo, ma anche che quella era la famiglia che avevano lasciato. Non è una cosa che si è in grado di superare subito", ha concluso Ortiz.