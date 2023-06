The Walking Dead: Dead City, la premiere è stata da record su AMC+

The Walking Dead: Dead City è il primo spin-off della serie principale ambientato successivamente alla fine dello show originale. Vede Negan e Maggie unire le forze per contrastare una minaccia più grande di loro esplorando gli oscuri e inquietanti quartieri di New York, ora devastata dall'apocalisse.

A quanto sembra, il debutto di pochi giorni fa su AMC+ ha fatto entrare The Walking Dead: Dead City nella storia della piattaforma, in quanto la premiere è la più vista di sempre, battendo persino lo show originale con ben due milioni di spettatori.

Lo spettacolo è stato presentato in anteprima domenica 18 giugno, ed in termini di visualizzazioni regolari il primo episodio ha totalizzato un totale di 972.000 spettatori solo su AMC, mettendola quindi in prima posizione sulla piattaforma streaming con altrettante visite. L'età media del pubblico che ha dato un'occhiata si aggira tra i 18 ed i 50 anni.

"Grazie ai migliori fan della televisione per essersi riuniti a seguire le gesta di Negan e Maggie all'inizio della loro cavalcata verso l'isola di Manhattan, alle star e ai produttori esecutivi Scott Gimple, Eli Jornè e a tutti coloro che hanno dato vita a Dead City" ha dichiarato Dan Mcdarmott, presidente degli AMC Studios.

E voi siete tra coloro che hanno avuto modo di seguire lo show? Nell'attesa di sapere come proseguirà questa insolita avventura, ecco qui la nostra recensione della 1x01 di Dead City. Se invece volete sapere un'opinione più specifica, ecco cos'è successo nel primo episodio dello spin-off di The Walking Dead.