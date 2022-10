The Walking Dead: Dead City, prime immagini e data d'uscita per lo spinoff a New York!

Primo dei tre sequel spinoff di The Walking Dead che approfondiranno le storie di alcuni protagonisti, Dead City vedrà Maggie e Negan costretti a sopravvivere in una New York davvero apocalittica. La città si mostra in tante prime immagini e la data d'uscita non è così lontana.

È appena iniziata la corsa finale degli otto episodi conclusivi di The Walking Dead. Ma nonostante quanto promesso dal Chief Content Officer Scott M. Gimple e da quanto ribadito dai produttori – forse proprio perché si stenta a credergli – sul fatto che questo finale non sia stato pensato solo in funzione degli spinoff, comunque si continua a pubblicizzare i prossimi show in questo senso. Un trailer sugli spinoff di The Walking Dead anticipava infatti che “la fine è solo l’inizio”, svelando anche il titolo ufficiale dello spinoff su Daryl.

Ma sarà quello su Negan e Maggie, il primo che vedremo. I lavori non possono che essere a buon punto, considerato che la data della première su AMC+ è stata fissata ad aprile 2023. Con pochi mesi a dividerci dal debutto, sbarca dal New York Comic-Con il primo materiale ufficiale della serie. Si tratta delle primissime immagini dal set, che trovate nella galleria in calce all’articolo. Oltre a riportarci Maggie e Negan in una lotta di convivenza chiaramente forzata, le foto ci permettono di dare un primo sguardo a New York e agli altri personaggi che troveremo nello show.

La sinossi descrive la nuova ambientazione come "una Manhattan post-apocalittica tagliata fuori dalla terraferma molto tempo fa. La città fatiscente è piena di morti e abitanti che hanno reso New York City il loro mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore. È un mondo molto, molto diverso. New York City nell'apocalisse è diversa da qualsiasi luogo che avete visto finora. È un manicomio”. Voi che aspettative avete sullo spinoff? Ditecelo nei commenti!