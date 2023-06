The Walking Dead: Dead City, i produttori anticipano l'antagonista e uno zombie disgustoso

La trama degli episodi di The Walking Dead: Dead City ci anticipa una serie ricca di emozioni, e a fornirci nuovi dettagli sono Scott M. Gimple e Eli Jorné: in una recente intervista, lo chief content officer e lo showrunner dell'attesissimo spin-off hanno toccato gli argomenti più disparati.

Paragonando l'ideazione della serie a un "chicco di mais che viene fatto scoppiare", Jorné ha posto l'accento sulla "storia avvincente, validissima anche togliendo tutti i vaganti e l'apocalisse. Come lavori e collabori – e come ti fidi – se sei costretta a collaborare con la persona che ha ucciso l'amore della tua vita? Viceversa, per Negan: come lavori con la persona a cui hai ucciso il marito? Da parte mia, ero entusiasta di ficcare il naso in questa faccenda incompiuta". In ogni caso, rimane esclusa una relazione tra Maggie e Negan in The Walking Dead: Dead City.

Nel stabilire le priorità tra elementi narrativi e produttivi, così continua Jorné: "I due personaggi in questione sono quelli dall'interiorità più esplorabile, perché contiene svariati traumi e trascorsi tra di loro. Insomma, tutto materiale perfetto per il nuovo show. La scelta di New York non era la nostra prima preoccupazione. Non abbiamo di certo pensato: 'Ehy, facciamo uno spin-off ambientato a New York. Chi vuole partecipare?'". Eppure, una città simile ha i suoi inediti vantaggi: "La cosa che molte persone dimenticano è come Manhattan sia un'isola. Specialmente nella post-apocalisse", soprattutto perché (come aggiunge Gimple) "le metropolitane non funzionano". Gimple arriva addirittura a definire la città come un personaggio a sé stante.

Infine, una nota sul cattivo: avrà una moralità così complessa da apparire estremamente "umano", o addirittura come un "cattivo tragico". Lo show principale ci ha espresso fin da subito l'impossibilità di distinguere nettamente il bianco e nel nero, e lo spin-off non fa che sottolineare la dinamica. Non per questo mancano gli antagonisti "non-morti": "Ci sarà uno dei camminatori più fantastici, disgustosi e terrificanti di sempre" al punto che "molto probabilmente ti farà vomitare"...

La serie debutterà il 18 giugno 2023 negli Stati Uniti.