The Walking Dead: Dead City, i protagonisti escludono una relazione tra Maggie e Negan

In vista del debutto di The Walking Dead: Dead City, il primo spin-off ad andare in onda dopo la conclusione ufficiale della serie principale, i fan si sono sbizzarriti con le teorie più strane, alcune delle quali tiravano in ballo una possibile relazione tra i due personaggi protagonisti, cosa che gli attori coinvolti hanno prontamente smentito.

In un'intervista a Collider, Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan hanno parlato della possibilità che tra i loro personaggi sbocci un'improbabile storia d'amore. "Sono incredibilmente divertito dal fatto che [i fan tifino per Maggie e Negan]", ha detto Morgan. "Trovo affascinante che le persone li stiano promuovendo in questo modo perché quando guardavo lo show e quando recitavamo queste scene, ciò che era davvero affascinante è che lei potrebbe uccidermi da un momento all'altro, o lui potrebbe uccidere lei... Entrambi siamo molto divertiti da questa storia".

Da parte sua, la Cohan ha detto che i devoti di Walking Dead che sostengono la coppia Maggie e Negan "le dicono che il mondo fa il tifo per l'amore". Nel frattempo, sono state pubblicate le trame degli episodi di Dead City.

La dinamica tra Maggie e Negan è stata un punto di discussione fondamentale in vista dell'uscita di The Walking Dead: Dead City. In particolare, lo showrunner Eli Jorné ha recentemente rivelato che l'interazione tra i due è stata ispirata dalla storia vera di una donna che aveva una corrispondenza con l'assassino di suo figlio, in quanto modo per elaborare il suo trauma. "Nel corso del tempo, hanno instaurato una relazione e per lei quella relazione con l'assassino di suo figlio è diventata l'unica via d'uscita", ha detto Jorné. Il parallelo tra questo aneddoto reale e Dead City non è difficile da individuare, dato che Negan ha ucciso il marito di Maggie, Glenn, nella settima stagione della serie originale di Walking Dead.

The Walking Dead: Dead City debutterà su AMC il 18 giugno, ma sarà disponibile in streaming su AMC+ già dal 15 giugno precedente.