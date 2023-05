The Walking Dead: Dead City, reunion tra Maggie e Negan nel nuovo teaser dello spin-off!

The Walking Dead: Dead City, tra i numerosi spin-off di TWD in arrivo, si colora di un nuovo teaser appena rilasciato, in cui i protagonisti Negan e Maggie si riuniscono.

Il video, che dura solamente 15 secondi, esordisce con una Maggie in lacrime e urlante. Perché? Stanno portando via suo figlio. Ma ciò che colpisce è una frase rivolta a Negan: "Hanno mio figlio. Sei tu la chiave per riaverlo".

E qui arriva la domanda: in che senso Negan è la chiave? Che collegamento ha l'"antagonista" con tutta questa situazione?

Non resta che aspettare l'uscita di The Walking Dead: Dead City per avere un qualche tipo di risposta. D'altronde non manca moltissimo, in quanto lo spin-off con Negan e Maggie debutterà il 18 giugno alle 22:00 ET. Ma gli sconvolgimenti degli ultimi giorni, lo sciopero WGA e le relative manifestazioni, potrebbero mettere a rischio ogni certezza sulla sorte delle serie tv e film.

Ci si chiede infatti se lo sciopero degli sceneggiatori rallenterà gli spin-off di TWD o meno. Per tranquillizarvi, Dead City ha terminato le riprese a ottobre dell'anno scorso (una stagione, 6 episodi). Dunque se le stime non errano, non dovrebbero esserci ritardi. Non è ancora chiara tuttavia la sorte degli spin-off restanti di The Walking Dead.