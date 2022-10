The Walking Dead: Dead City, riprese terminate per lo spin-off con Jeffrey Dean Morgan

Stando alle parole di Jeffrey Dean Morgan, pare che le riprese di The Walking Dead: Dead City siano ufficialmente terminate. La serie è il primo dei tre spin-off sequel della saga principale e seguirà le vicende dei personaggi di Negan e Maggie, costretti a sopravvivere in una New York apocalittica. Morgan è nella saga dalla sesta stagione di TWD.

In un recente tweet di Morgan, la star di The Walking Dead sembra aver confermato che The Walking Dead: Dead City ha concluso le riprese della sua prima stagione. Rispondendo a un tweet di un fan che si chiedeva dove fosse finito il tipico sostegno di Morgan ai Seattle Seahawks in questa stagione di football, Morgan risponde indicando che sta rientrando nello spirito del football perché "ha appena finito di girare".

Con l'arrivo di The Walking Dead: Dead City ad aprile, non è una sorpresa che lo spin-off di sei episodi abbia concluso le riprese di recente, dato che la produzione è in corso a Manhattan e nel New Jersey dal luglio 2022. Cosa spinga esattamente Maggie e Negan nella Grande Mela non è chiaro, anche se gli ultimi episodi di The Walking Dead sembrano poter dare delle risposte agli spettatori. È possibile che la potente CRM abbia un ruolo nel trasferimento di Maggie e Negan, dato che in passato ha catturato personaggi come l'ex protagonista dello show Rick Grimes. L'attore Norman Reedus, che sarà protagonista di uno spin-off dedicato a Daryl Dixon, ha dichiarato che Daryl non andrà di sua spontanea volontà nella sua nuova location, la Francia, aprendo così la porta a un destino simile per Maggie e Negan.

A The Walking Dead mancano ancora quattro episodi prima della sua conclusione definitiva. C'è ancora la possibilità che, in questi ultimi quattro episodi, lo show riveli il motivo per cui due personaggi che hanno litigato tra loro per così tante stagioni siano disposti a mettere da parte le loro differenze.

Nel frattempo, Andrew Lincoln è stato avvistato in Francia da alcuni fan, che abbia un ruolo nello spin-off su Daryl Dixon?