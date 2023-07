The Walking Dead: Dead City, ecco il ritorno di QUEL personaggio in un cameo!

Continua il successo di The Walking Dead: Dead City, lo spin-off incentrato sui personaggi di Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) che anche la notte scorsa, con il quarto episodi di questa prima stagione, ha regalato agli spettatori momenti veramente memorabili, tra cui anche quello che ha visto il ritorno di un personaggio storico.

Ci sono linee che non si superano, e quella linea è stata superata nell'episodio "Everybody Wins a Prize". La scorsa settimana, Negan (Jeffrey Dean Morgan) ha raccontato a Maggie (Lauren Cohan) il momento in cui ha capito che il Croato (Željko Ivanek) era "un cane rabbioso che doveva essere abbattuto": quando ha disobbedito all'ordine diretto di liberare una ragazza intercettata dal Santuario. Ma il croato credeva che la ragazza fosse un'esploratrice del Regno, informazione che ha ottenuto poco prima di torturare mortalmente la sua prigioniera.

L'episodio andato in onda la notte scorsa ci ha riportato al Santuario, quando Negan era il capo dei Salvatori con la giacca di pelle e la mazza da baseball in mano. Mentre annotava allegramente "cazzi morti" su un taccuino, è entrato il suo braccio destro: Simon (Steven Ogg). Su queste pagine potere leggere la recensione del pilota di Dead City.

"Ehi, Neegs", dice Simon, "abbiamo un problema". Il problema è il Croato, che ha disobbedito a un ordine trasmesso di mettere fine al vagabondo che hanno trovato rintanato in un'auto a pochi chilometri dal Santuario. "Non dirò che te l'avevo detto. Non sono quel tipo di persona", dice il baffuto bulldog. "Ma alcune persone, molte persone, dicono che è ora di mettere sotto controllo il suo culo. Investire più autorità in, sai, qualcuno non diverso da...".

Ma prima che Simon possa autonominarsi secondo in comando, il Croato apre la porta della sua stanza delle torture per vantarsi di aver piegato la ragazza che ha confessato di essere stata mandata da Re Ezechiele. "Aveva detto di lasciarla andare", sbraita Simon. "Aveva dato un ordine diretto".

Il Croato ribatte che il suo "metodo" richiede tempo. È un processo che una volta ha determinato l'ubicazione di un deposito di armi nascosto a Hilltop e che Simon ignora: "Io avrei trovato quella merda".

Mentre Simon prende in giro il croato, definendolo un "pazzo slavo e psicopatico", Negan, tipicamente loquace, lascia che sia Simon a parlare. Può solo abbassare la testa alla vista della ragazza grondante di sangue legata a una sedia con delle corde. Simon si avvicina. "I ragazzini - i ragazzini! - è una linea da non oltrepassare", ringhia. "Lo sappiamo tutti".

È una linea che Simon avrebbe superato in The Walking Dead: quando avrebbe ordinato il massacro degli Scavengers e di tutti i maschi di Oceanside di età superiore ai 10 anni. Anni dopo, durante la guerra con il Regno, Hilltop e Alexandria, il subordinato di Negan, un tempo fedele, sarebbe diventato sempre più insubordinato. Dopo il suo tentativo di colpo di stato per deporre Negan come leader dei Salvatori, Negan strangolò Simon e incatenò il suo corpo zombificato alla recinzione fuori dal Santuario.