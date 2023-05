The Walking Dead: Dead City, rivelati i titoli dei sei episodi della serie spin-off

A poco più di un mese di distanza dal debutto di The Walking Dead: Dead City, su Twitter sono stati pubblicati i titoli di tutti e sei gli episodi che comporranno la prima delle serie che debutteranno dopo la conclusione definitiva di The Walking Dead lo scorso novembre, quella che vedrà protagonisti assoluti Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan.

La première della serie Dead City si intitolerà "Old Acquaintances", mentre gli episodi successivi saranno intitolati "Who's There?", "People Are a Resource", "Everybody Wins a Prize" e "Stories We Tell Ourselves". Il finale della prima stagione si intitolerà "Doma Smo", che in croato significa "Siamo a casa", e andrà in onda il 23 luglio su AMC e in streaming su AMC+.

Primo dei tre prossimi spin-off di The Walking Dead, Dead City esplorerà la complicata relazione tra Maggie e Negan, approfondendo anche le loro storie dopo la conclusione dello show principale. L'ultimo trailer di Dead City ha rivelato che il cattivo della serie, Il Croato (Zeljko Ivanek), sembra conoscere molto bene Negan. Inoltre, il legame del Croato con Negan è potenzialmente il motivo per cui Hershel è stato rapito. Morgan ha affermato che Il Croato "un tempo era un sottoposto di Negan", ma anche che la sua storia fatta di crudeltà non è minimamente paragonabile a quella del Croato.

Prima della première della serie, la seconda stagione di Dead City è stata apparentemente confermata dalla star Mahina Napoleon. Questo potrebbe indicare che la AMC è fiduciosa che Dead City si rivelerà un grande successo, dato che lo spin-off è molto atteso dai fan di Walking Dead. Potrebbe anche significare che Maggie e Negan potrebbero potenzialmente riunirsi con altri personaggi storici della serie, come Rick, Michonne e Daryl; ovvero i tre protagonisti degli altri spin-off in arrivo tra questo e il prossimo anno.

Sebbene i titoli degli episodi non rivelino molto, il titolo dell'episodio 3 che possiamo tradurre con "Le persone sono una risorsa" è un riferimento a un vecchio adagio di Negan e potrebbe indicare un ritorno alle sue vecchie abitudini. Morgan ha parlato apertamente del viaggio di Negan a Dead City, dicendo che "è tornato indietro" e che i fan possono aspettarsi di vedere un Negan più cattivo rispetto alla versione più gentile del personaggio vista nelle stagioni conclusive di The Walking Dead.

The Walking Dead: Dead City debutterà il 18 giugno su AMC e AMC+. Ancora non è chiaro quando arriverà in Italia.