The Walking Dead: Dead City, la serie potrebbe arrivare alla stagione 5

The Walking Dead: Dead City è il primo spin-off del franchise ambientato successivamente agli eventi della serie madre, ed ha il compito di mostrare alcuni dei personaggi più importanti, Maggie e Negan, alle prese con un'avventura inedita sull'isola di Manhattan. Ma i piani produttivi sembrano essere molto più grandi.

La star di The Walking Dead: Dead City Lauren Cohan afferma che l'imminente spin-off incentrato su Maggie e Negan potrebbe durare fino alla stagione 5 o oltre.

Il nuovo spin-off di The Walking Dead vede Maggie di Cohan e Negan di Jeffrey Dean Morgan viaggiare a Manhattan alla ricerca del figlio di Maggie, Hershel. Il ragazzo è stato rapito dal misterioso personaggio di Željko Ivanek, il croato, che ha un legame passato con Negan.

Se ve lo siete persi ecco il nuovissimo trailer di Dead City, rilasciato giusto poche ore fa e che fa capire la portata di questa produzione.

Parlando con il New York Post , Cohan rivela che vuole che The Walking Dead: Dead City raggiunga almeno la stagione 5. La giovane attrice sostiene che stanno già preparando il terreno per le stagioni future, affermando che ci sono ancora molte storie da raccontare per Maggie e Negan. Ecco cosa ha detto Lauren Cohan nello specifico:

"Siamo decisamente pronti per andare oltre la prima stagione. Il panorama televisivo è un po' diverso e un po' più trepidante rispetto a prima. Ma speriamo davvero che lo show vada bene e possa portare a una seconda, terza, quarta o quinta stagione. Ci sentiamo come se avessimo appena aperto l'uovo, ora dobbiamo fare una frittata"

L'universo televisivo di The Walking Dead sembra quindi tutt'altro che giunto al termine, viste anche le notizie secondo cui Norman Reedus era contrario ad uno spin-off su Daryl.