The Walking Dead: Dead City, affronterà finalmente la morte di Glenn

The Walking Dead: Dead City è una miniserie televisiva statunitense ideata da Eli Jorné. Si tratta del quarto spin-off del franchise The Walking Dead e il primo sequel della serie televisiva, basata sul fumetto omonimo di Robert Kirkman.

The Walking Dead: Dead City ha un grosso ostacolo da superare in termini di presentazione di una storia a cui il pubblico crederà, ossia mostrare Negan e Maggie, un duo agli antipodi, come una squadra.

Difficile credere infatti che una relazione iniziata con Negan che uccide il marito di Maggie, Glenn, possa portare i due a fare squadra per salvare la vita ad una persona cara alla ragazza. Infatti nonostante siano passati ormai quasi dieci anni, nella storia, il personaggio interpretato da Lauren Cohan non ha ancora perdonato Negan.

La stessa attrice, insieme al resto del cast ed al creatore dello show, ha dichiarato ad un intervista con SFX: "Non userei la parola perdono, quello che penso sia davvero eccitante è capire 'loro ne hanno mai parlato davvero di ciò che ha fatto Negan?'".

Anche Jeffrey Dean Morgan si è espresso sul suo personaggio: "Penso che ci sia una certa frustrazione in lui, della serie 'ho cercato di scusarmi. Ho cercato di fare del mio meglio negli ultimi 10 anni, e non siamo arrivati da nessuna parte".

Tuttavia sembra che questa squadra improbabile si ritroverà ad avere a che fare con persone peggiori di Negan, come si vede nel recente trailer di Dead City.

Il creatore dello show, Eli Jorné si è così espresso sul come è stato gestire questi personaggi ed il loro rapporto complesso: "La loro storia non è qualcosa di cui avevo paura, o da cui mi sentivo gravato. Il pubblico dovrà abituarsi all'idea di questa difficile alleanza".

"Quando fai luce su questa coppia, sia loro che il pubblico dovranno abituarsi all'idea che l'unico modo che hanno per uscire da questa difficile situazione, è farlo insieme".

Nonostante lo show sia confermato tutt'ora per il 18 giugno negli Stati Uniti, ci si chiede: Dead City subirà ritardi a causa dello sciopero degli sceneggiatori?