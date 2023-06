The Walking Dead, prima di Dead City lo show doveva proseguire con Maggie e Negan

All'epoca dell'ultima stagione di The Walkind Dead, la produzione optò per concludere definitivamente lo show per poi ordinare una serie di spin-off che avrebbero espanso la narrazione per concentrarsi sui singoli personaggi. Tuttavia, inizialmente era stato proposto di continuare la serie principale con Maggie e Negan protagonisti assoluti.

Prima la Maggie di Lauren Cohan e il Rick Grimes di Andrew Lincoln sono usciti dalla serie AMC dopo cinque episodi nella nona stagione. Poi sembrava che il Daryl di Norman Reedus e la Carol di Melissa McBride avrebbero lasciato la serie insieme per il loro spin-off prima di fare ritorno alla serie principale. E poi la Michonne di Danai Gurira ha lasciato la serie dopo una manciata di episodi nella stagione 10. Nel 2020, AMC ha annunciato che avrebbe concluso The Walking Dead con un'undicesima e ultima stagione.

Cohan è tornata nella serie alla fine della stagione 10 ed è rimasta a tempo pieno per gli ultimi 30 episodi. Anche Reedus e McBride sono rimasti, con AMC che ha dato il via libera allo spin-off Daryl & Carol che sarebbe uscito dopo l'undicesima stagione. Alla fine, Reedus, McBride, Cohan e Morgan sono apparsi tutti come regular fino al finale di The Walking Dead.

Ma questo non è sempre stato il piano di AMC. Il produttore esecutivo e responsabile dei contenuti del Walking Dead Universe Scott M. Gimple aveva proposto a Cohan e Jeffrey Dean Morgan di partecipare ad altre quattro stagioni di The Walking Dead, che sarebbero continuate senza Lincoln, Gurira, Reedus e McBride.

"Prima ancora del ritorno in The Walking Dead alla fine della stagione 10, Scott Gimple mi aveva chiesto se fossi interessata a tornare nella serie oppure a fare un altro show. Alla fine hanno deciso di farmi tornare nello show e poi di affidare a me e a Jeff il compito di diventare i protagonisti", ha raccontato Cohan a BuzzFeed. "All'epoca Norman stava per andarsene, Andy se n'era già andato, Danai se n'era andata. Volevamo arrivare all'undicesima stagione e fare altri quattro anni con la serie, mentre io e Jeff saremmo rimasti in The Walking Dead".

Cohan ha continuato: "E alla fine hanno avuto l'idea di Dead City, con i nostri personaggi in una location completamente nuova e con una nuova trama, e sembrava davvero eccitante perché significava che potevamo fare un salto in avanti nel tempo". Alla fine, infatti, AMC ha ordinato lo spin-off su Maggie e Negan che ha esordito domenica scorsa con il primo episodio. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione della 1x01 di Dead City.

Più tardi sono poi arrivati i relativi annunci sugli altri spin-off del mondo di The Walking Dead.