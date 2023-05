The Walking Dead: Dead City, lo spin-off debutterà in anticipo in streaming su AMC+

AMC ha annunciato ieri che The Walking Dead: Dead City, ovvero il primo degli spin-off della serie principale a esordire dopo la conclusione dello show, sarà trasmesso in anteprima su AMC+ a partire da giovedì 15 giugno, quindi tre giorni prima della messa in onda su AMC (e dopo il finale di metà stagione di Fear the Walking Dead il 18 giugno).

I nuovi episodi dello spin-off di Walking Dead ambientato a New York saranno disponibili in streaming in anticipo ogni giovedì su AMC+, dove gli abbonati potranno vedere lo speciale The Walking Dead: Dead City Live From WonderCon a partire dal 1° giugno.

Composta da sei episodi, la prima stagione di Dead City riunisce i nemici-alleati due anni dopo aver raggiunto una sorta di tregua nel finale di serie di The Walking Dead. Maggie si allea con Negan per salvare il figlio rapito, Hershel (Logan Kim), dal Croato (Željko Ivanek): un ex sottoposto di Negan quando era il leader dei Salvatori con l'iconica giacca di pelle e la mazza da baseball. L'autore dello show ha rivelato perché Dead City è ambientato a Manhattan.

La logline ufficiale: "Dead City segue Maggie e Negan in viaggio in una Manhattan post-apocalittica da tempo isolata dalla terraferma. La città in rovina è piena di morti e di abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore".

"Questo è il prossimo capitolo della storia di Maggie e Negan. Un altro elemento per me è stato quello che è al centro della relazione tra Maggie e Negan - il dolore, la perdita e il trauma", aveva dichiarato lo showrunner Eli Jorné. "Come si fa a gestire una cosa del genere? Per me, questo è sempre stato il cuore dello show. È il fulcro della serie".

Interpretato anche da Gaius Charles (Grey's Anatomy) nel ruolo dell'uomo di legge di New Babylon Perlie Armstrong, Mahina Napoleon (NCIS: Hawai'i) nel ruolo di Ginny, Jonathan Higginbotham (The Blacklist) nel ruolo di Tommaso, Trey Santiago-Hudson (New Amsterdam) nel ruolo di Jano e Michael Anthony (The Game) nel ruolo di Luther, The Walking Dead: Dead City debutterà il 15 giugno su AMC+ e il 18 giugno su AMC.