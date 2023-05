The Walking Dead: Dead City, nel nuovo trailer Negan e Maggie nella New York assediata

AMC ha diffuso in streaming un nuovo trailer di The Walking Dead: Dead City, il primo dei nuovi spin-off a fare il suo debutto dopo la conclusione della serie principale lo scorso novembre. Nel filmato, seguiamo i due protagonisti - che hanno per il momento seppellito l'ascia di guerra - mentre si aggirano per le strade di una New York infestata.

La data d'uscita di Dead City è stata fissata per il 18 giugno prossimo, ovvero dopo il midseason finale dell'altro spin-off, Fear the Walking Dead, il quale terminerà la prossima estate con la sua ottava e ultima stagione.

Scoprite anche i titoli degli episodi di Dead City, pubblicati ufficialmente qualche giorno fa.

"Ci ritroviamo a New York ai piedi di una sfida davvero inaspettata, dove forse le cose sono andate bene per un certo periodo di tempo, ma adesso avremo altri problemi da affrontare, quelli spuntano sempre", ha dichiarato Lauren Cohan durante una conversazione con EW.

A proposito dei nuovi nemici della miniserie: "Non c'è niente di roseo. Perché quello che viene fuori è: 'Ok, abbiamo superato l'ostacolo del Commonwealth e altre cose del genere, ma questo non significa che la vita sia facile solo perché hai sconfitto un nemico'. E il nemico è un bersaglio mobile. È anche all'interno".

Poi, sulla più grande debolezza di Maggie: "Nella miniserie, la più grande debolezza di Maggie verrà sicuramente sfruttata". Anche se l'ipotesi più ovvia è che abbia a che fare con Hershel (Kien Michael Spiller), il commento successivo della Cohan lascia intendere che potrebbero essere in gioco altre possibilità non considerate. "A volte non sono le grandi cose a essere difficili, ma le piccole cose. E quelle diventano molto, molto grandi perché sono i nostri punti ciechi e sono la nostra più grande debolezza".