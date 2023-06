The Walking Dead: Dead City, ecco la trama di tutti gli episodi della prima stagione

Il primo spin-off di The Walking Dead a esordire dopo la conclusione della serie principale lo scorso novembre su AMC sarà come noto The Walking Dead: Dead City, incentrato interamente sui personaggi di Maggie e Negan, ancora una volta interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan. Ecco una guida completa alle trame dei singoli episodi.

Dead City è composta da sei episodi che andranno in onda a partire dal 18 giugno (il 15 giugno in esclusiva in streaming su AMC+). Se non vedete l'ora di tornare a immergervi nell'universo narrativo di TWD, dopo che la AMC ha reso noti i titoli degli episodi di Dead City, ha svelato ora anche le descrizioni ufficiali di ogni singolo episodio che comporrà la prima stagione.

"The Walking Dead: Dead City segue i personaggi di Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffery Dean Morgan) che viaggiano in una Manhattan post-apocalittica, da tempo tagliata fuori dalla terraferma. La città in rovina è piena di morti e di abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore".

Episodio 1x01: "Old Acquaintances" - (15 giugno su AMC+, 18 giugno su AMC): Maggie trova Negan e i due si recano a Manhattan; uno sceriffo di nome Armstrong segue Negan; conosciamo una giovane e tranquilla ragazza di nome Ginny.

Episodio 1x02: "Who's There?" - (22 giugno su AMC+, 25 giugno su AMC): Maggie e Negan incontrano dei nativi di New York; Armstrong rivive un trauma; Ginny cerca di adattarsi al cambiamento.

Episodio 1x03: "People Are A Resource" - (29 giugno su AMC+, 2 luglio su AMC): Gli istinti oscuri si rivelano quando Maggie e Negan architettano una strategia; Armstrong viene messo alla prova; Ginny intraprende un viaggio audace.

Episodio 1x04: "Everybody Wins A Prize" - (6 luglio su AMC+, 9 luglio su AMC): Maggie e Negan effettuano un attacco, ma non tutto si svolge secondo i piani; Ginny e Armstrong entrano in contatto inaspettatamente con gli altri.

Episodio 1x05: "Stories We Tell Ourselves" (13 luglio su AMC+, 16 luglio su AMC): Maggie, Negan e gli altri si addentrano nelle profondità della città e scoprono verità e motivazioni.

Episodio 1x06: "Doma Smo" (Finale di stagione) - (20 luglio su AMC+, 23 luglio su AMC): Le tensioni tra Maggie e Negan arrivano al culmine; la ricerca di Ginny continua; sorgono interrogativi sul futuro di Armstrong.