The Walking Dead: Dead City, la nuova trama svela il destino di Maggie e Negan!

Mentre continuano le riprese dello spin-off su Daryl Dixon a Parigi, è appena arrivato un nuovo aggiornamento a un altro spin-off, quello che vedrà al centro i personaggi di Maggie e Negan, nuovamente interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan. Infatti, è da poco uscita la sinossi ufficiale che svela dettagli su The Walking Dead: Dead City.

AMC ha svelato la sinossi ufficiale dello spin-off su Maggie e Negan, The Walking Dead: Dead City, che conferma che la storia si svolgerà alcuni anni dopo gli eventi appena conclusi della serie principale:

Sono passati anni dall'ultima volta che abbiamo visto Maggie e Negan e ora devono formare un'alleanza per portare a termine una pericolosa missione. Maggie e Negan si recano sull'isola di Manhattan che, essendo rimasta isolata dall'inizio dell'apocalisse dei walker, ha sviluppato alcune minacce molto particolari.

Durante la permanenza in città, Maggie e Negan incontrano i nativi di New York, eludono uno sceriffo dal passato tormentato e danno la caccia a un noto assassino. Ma man mano che la coppia si addentra nelle profondità della città infestata dai walker, diventa evidente che i traumi del loro tumultuoso passato possono rivelarsi una minaccia grande quanto gli stessi pericoli del presente.

Per chi avesse bisogno di una rinfrescata di memoria, Maggie, dopo l'inizio della stagione 7 di The Walking Dead, aveva dedicato molto tempo al tentativo di uccidere Negan per l'omicidio di suo marito, Glenn. Il finale di The Walking Dead ha offerto ai due personaggi l'opportunità di seppellire l'ascia di guerra una volta per tutte.

In precedenza, all'inizio dell'ultima stagione di The Walking Dead, Maggie era riuscita a perdonare Negan dimostrandogli di fidarsi dell'ex leader dei Salvatori. Questa fiducia ha continuato a crescere fino al finale della serie, quando Maggie e Negan si sono scambiati due chiacchiere a cuore aperto mettendo in chiaro le cose tra loro. Questa è stata la miccia per il loro spin-off.

Qualche settimana fa, abbiamo potuto ammirare le prime immagini di Dead City, con il nuovo look di Maggie e Negan.