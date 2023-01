The Walking Dead: in Dead City ci saranno i walkers più disgustosi di sempre!

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Eli Jorne, showrunner ufficiale della prossima serie spin-off ambientata nel mondo di The Walking Dead, ovvero Dead City, incentrata sulla coppia di personaggi composta da Maggie e Negan, ancora con il volto di Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, ha svelato altri nuovi mostruosi dettagli.

"Ci saranno i walker più impressionanti, disgustosi e terrificanti che abbiate mai visto nella storia dello show", ha dichiarato Jorne nell'intervista. "Ci sono diversi walker orribili, ma sta per arrivare un walker terribilmente orribile che quando ha debuttato non ero sul set, e sono contento di non esserci stato". Jorne ha anche definito l'intera esperienza come "magica" e ha aggiunto: "È molto probabile che vi farà vomitare. Io terrei un sacchetto a portata di mano mentre lo guardate".

The Walking Dead: Dead City è una serie horror post-apocalittica che fungerà da quarto spin-off del franchise di The Walking Dead. Con i personaggi di Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) di ritorno dall'originale The Walking Dead, Dead City seguirà i due mentre si muovono in una Manhattan post-apocalittica piena di non morti che creano scompiglio in tutta la città.

Nella stessa intervista, Jorne ha parlato di come New York City sarà un "personaggio" importante nello show e sarà anche parte integrante del processo di narrazione. "Molto è legato alla situazione. Questo universo non è mai stato ambientato in una sola città, come farà, e in una città come New York, in particolare", ha detto Jorne. "Solo dal punto di vista ambientale e architettonico, ci sono così tanti nuovi modi in cui possiamo sperimentare l'esperienza dei sopravvissuti che prima non si potevano avere".

Dead City si concentrerà anche sul rapporto che i sopravvissuti hanno con i walkers e su come sarà diverso tutto questo in una città più grande. "In The Walking Dead si combattevano molti walkers nei boschi, ma c'erano molti tratti di bosco in cui si poteva fare un'escursione e accamparsi. In città non si può fare la stessa cosa", ha detto Jorne.

Nell'attesa si conoscere maggiori dettagli sulla serie, vi rimandiamo alla sinossi ufficiale di Dead City. Nel frattempo, Lionsgate ha svelata la data d'uscita di The Walking Dead 11 in Blu-Ray.