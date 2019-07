The Walking Dead: la decima stagione approfondirà le condizioni mentali dei personaggi

Continuano ad arrivare notizie sulla decima stagione, dopo le importanti rivelazioni su The Walking Dead 10 fatte dagli showrunner della serie, scopriamo quale sarà il focus delle prossime puntate della serie TV di zombi più famosa del momento, stando alle parole di Angela Kang.

Intervistata da Entertainment Weekly, la showrunner si lascia scappare qualche anticipazione sulla serie: "Dalla nona alla decima stagione saranno passati diversi mesi. Alla fine della stagione precedente abbiamo visto Rosita essere in uno stato avanzato della gravidanza, ormai quindi direi che abbia superato l'essere incinta. Vivono sotto il dominio dei Whisperer ed è un cambiamento importante, inoltre ci saranno dei personaggi che si sentono in colpa per le loro azioni del passato".

Inoltre ci fa sapere quello che sarà il tema principale delle nuove puntate: "I protagonisti sentono che si sta avvicinando il conflitto con i Whisperer, ma lo affronteranno in modo diverso rispetto alla minaccia dei Savior, c'è un elemento di paranoia che ricorda la Guerra Fredda. Ci siamo divertiti molto a cambiare il feeling di questa stagione. I protagonisti non sapranno come risolvere la loro situazione, dovranno superare anche i loro traumi, subendo allucinazioni e disturbi da Stress Post-traumatico".

Non ci sarà un attimo di tregua per Michonne e Daryl quindi. In attesa di ulteriori sviluppi, vi lasciamo con la prima foto ufficiale di The Walking Dead 10.