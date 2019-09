The Walking Dead, la decima stagione conterrà numerosi flashback

Quella che sta per arrivare sarà la decima stagione di The Walking Dead. La serie zombie di AMC non ha alcuna intenzione di fermarsi e la nuova stagione sarà ambientata sei anni dopo la partenza di Rick Grimes. Oltre a proiettarsi nel futuro, però, i nuovi episodi guarderanno anche al passato.

La stagione 10 di The Walking Dead, infatti, includerà anche un discreto numero di flashback, così come nella stagione 9 e nello spin-off Fear The Walking Dead.

"Sì, dirò che ci sono alcuni flashback in questa stagione" ha dichiarato a Entertainment Weekly la showrunner Angela Kang. "Una delle cose con cui abbiamo avuto a che fare durante la stagione è affrontare le illusioni e le paure delle persone, ciò che è reale e ciò che non lo è, il peso del passato sulle persone. Quindi vedremo sicuramente alcune finestre sul passato che fanno luce sul presente. Dovrebbe essere interessante."

L'espediente del flashback non è nuovo in The Walking Dead. Come si ricorderà, uno degli episodi più importanti della stagione 9 raccontava con questa tecnica il personaggio di Alpha (Samantha Morton), rivelando il percorso che l'aveva portata a diventare il terrificante leader dei Sussurratori. Dove e quando saranno ambientati i flashback della stagione 10 è un mistero tutto da scoprire: "Ci sono altre cose in corso" ha aggiunto Angela Kang. "Ci saranno alcune cose piuttosto interessanti, credo."

Come sappiamo, già dalla premiere ci sarà un nuovo personaggio, e la showrunner ha inoltre anticipato la presenza di alcuni Easter Egg, specialmente nelle sequenze dei titoli. Secondo il regista Greg Nicotero, inoltre, ci saranno importanti novità fin dai primi minuti di The Walking Dead 10.